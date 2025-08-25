El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto - Chilevisión

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

Este fin de semana Melina Noto celebró el baby shower de Alana, su bebé que está por nacer, rodeada de familiares y amigos. Sin embargo, llamó la atención la uasencia de Pangal Andrade, pareja de la presentadora y padre de la bebé.

En los registros compartidos se puede apreciar una decoración que incluyó galletas con la letra A, arcoíris y ositos.

La ausencia de Pangal en la celebración se debe a que el evento fue organizado por la familia de Melina, fue protagonizado por su círculo familiar argentino y tuvo lugar en Buenos Aires.

"Mi primer baby shower para Alanna en Buenos Aires. Gracias a mis mujeres hermosas por la organización", expresó.

En la misma línea, agregó que disfrutó de una jornada "rodeada de mujeres que me alegran el corazón".

En la instancia, también se incluyó una actividad especial en la que los invitados podían escribir sus mejores deseos para la niña en tarjetas personalizadas.