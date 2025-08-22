 “Una locura, no te puedo creer”: Pangal y Melina Noto sorprendidos por intensa nieve en Cajón del Maipo - Chilevisión
22/08/2025 10:45

“Una locura, no te puedo creer”: El asombro de Pangal y Melina Noto por intensa nieve en Cajón del Maipo

El deportista extremo despertó este viernes con la sorpresa de ver a través de la ventana de su casa el paisaje completamente nevado, en plena precordillera de la región Metropolitana.

Pangal Andrade fue sorprendido al observar a primera hora de la mañana desde su ventana la postal que le entregó el Cajón del Maipo, en plena precordillera de la región Metropolitana.

¿La razón? La intensa nevazón que ha dejado en el sector, y gran parte de la provincia de Santiago, debido al sistema frontal que hoy afecta a la zona centro-sur del país.

El deportista extremo dejó ver la postal a través de varias historias en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo fue su despertar acompañado por su pareja, la comunicadora Melina Noto.

Así, en uno de los videos el chico reality decidió bajar al primer piso y abrir la puerta de entrada para enseñar a sus seguidores cómo estaba su enorme patio, mostrando lo nevado que estaba.

El asombro de Pangal Andrade y Melina Noto

"¿Quieren ver cómo está el Cajón?", comenzó preguntando. "Una locura, hace años que no veía esta cantidad de nieve. Miren, por favor, ahí hay más de 20 centímetros (de nieve)", señaló, con evidente impresión.

En otro registro, Andrade grabó el momento en que despertó a su mujer para que también apreciara y disfrutara del paisaje. "¿Me estás jodiendo? No te puedo creer", expresó ella.

Mira los registros a continuación:

