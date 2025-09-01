 Contó la verdad: Melina Noto explicó ausencia de Pangal Andrade en fotos de baby shower - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen del “Guatón Mutema”: El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de “Baby Bandito” “Uno no sabe con quién...”: Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 19:35

Contó la verdad: Melina Noto explicó ausencia de Pangal Andrade en fotos de baby shower

La comunicadora celebró la espera de su primera hija en el Cajón del Maipo. Al publicar algunas postales del evento, llamó la atención que en ninguna apareciera su pareja.

Publicado por CHV Noticias

Melina Noto publicó fotos de su baby shower en el Cajón del Maipo, al que asistieron algunas famosas del espectáculo. Sin embargo, sus seguidoras notaron que en ninguna foto aparecía Pangal Andrade.

A través de Instagram, la periodista puso paños fríos al asunto y respondió a una usuaria que comentó: "Una consulta y la suegra nunca la vi en una foto y las primas de Pangal no había ninguna".

Ante esto, Noto contestó: "No sé qué concepto de primas tenés. Están Sara, Kendra, María Paz, Fran, Anto, mis cuñadas y a mi suegra no le gustan las fotos".

Asimismo, explicó la ausencia de Pangal en las postales. "Estaba festejando su baby shower de hombres en la parrilla, para que no se preocupen tanto y hagan problema por cualquier cosa. ¿Necesitas el árbol genealógico también?".

El doble baby shower de Melina Noto

Se trata del segundo baby shower celebrado por Melina Noto. Hace unos días viajó a Buenos Aires, Argentina, para festejar la espera de su hija Alanna.

En esa oportunidad, también llamó la atención la ausencia de Andrade. Sin embargo, ella explicó que la actividad fue organizada por su familia argentina y sólo participaron mujeres de su círculo más cercano.

Mira la respuesta de Melina Noto:

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025