Contó la verdad: Melina Noto explicó ausencia de Pangal Andrade en fotos de baby shower - Chilevisión

La comunicadora celebró la espera de su primera hija en el Cajón del Maipo. Al publicar algunas postales del evento, llamó la atención que en ninguna apareciera su pareja.

Melina Noto publicó fotos de su baby shower en el Cajón del Maipo, al que asistieron algunas famosas del espectáculo. Sin embargo, sus seguidoras notaron que en ninguna foto aparecía Pangal Andrade.

A través de Instagram, la periodista puso paños fríos al asunto y respondió a una usuaria que comentó: "Una consulta y la suegra nunca la vi en una foto y las primas de Pangal no había ninguna".

Ante esto, Noto contestó: "No sé qué concepto de primas tenés. Están Sara, Kendra, María Paz, Fran, Anto, mis cuñadas y a mi suegra no le gustan las fotos".

Asimismo, explicó la ausencia de Pangal en las postales. "Estaba festejando su baby shower de hombres en la parrilla, para que no se preocupen tanto y hagan problema por cualquier cosa. ¿Necesitas el árbol genealógico también?".

El doble baby shower de Melina Noto

Se trata del segundo baby shower celebrado por Melina Noto. Hace unos días viajó a Buenos Aires, Argentina, para festejar la espera de su hija Alanna.

En esa oportunidad, también llamó la atención la ausencia de Andrade. Sin embargo, ella explicó que la actividad fue organizada por su familia argentina y sólo participaron mujeres de su círculo más cercano.