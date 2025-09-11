 Lista para su hija: Pangal y Meli Noto sorprendieron al mostrar su lujosa casa terminada - Chilevisión
11/09/2025 17:42

Lista para su hija: Pangal y Meli Noto sorprendieron al mostrar su lujosa casa terminada

El kayakista compartió un video de todo el proceso de ampliación de su vivienda junto a la argentina, ubicada en el Cajón del Maipo.

Publicado por CHV Noticias

Quedan pocas semanas para el nacimiento de Alanna, la primera hija de Pangal Andrade y Melina Noto y en la antesala de su llegada, el kayakista mostró el resultado final de su lujosa casa en el Cajón del Maipo.

Fue en abril pasado que el ex chico reality reveló que realizaría una ampliación de su vivienda junto a la argentina, para recibir en mejores condiciones a la guagua de ambos.

En ese contexto, tras meses de esfuerzo, Andrade compartió en su cuenta de Instagram un video con el resultado final de la construcción, la que incluye una amplia habitación preparada para recibir a su hija.

El resultado final de la casa de Pangal

"Yo no soy un hombre romántico, que va a llegar con chocolates y flores, pero con mis manos puedo construir esto para ti", partió diciendo en el video, en el que enseña el proceso de construcción de su nuevo hogar.

En la descripción de la publicación, Pangal expresó que "después de meses de trabajo, casi un año, ¡por fin terminamos la ampliación de la casa! Un proyecto que nos llena de orgullo y que llega justo a tiempo, porque ahora sí estamos listos para recibir a Alanna".

"Un sueño cumplido que hoy se convierte en nuestro hogar", cerró, mensaje al que la trasandina respondió con un: "Cada día más lindo nuestro hogar".

