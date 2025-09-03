¡Hasta que cumplió! Pangal sorprendió a Meli Noto con lujoso regalo en su casa en el Cajón del Maipo - Chilevisión

El kayakista compartió la odisea que fue la creación e instalación del esperado regalo que le prometió a su pareja antes de irse a vivir juntos en 2024.

Pangal Andrade y Melina Noto están en la recta final para la llegada de su primera hija y, en medio de la espera, el kayakista cumplió con una antigua promesa que le hizo a su pareja antes de irse a vivir juntos.

Se trata de una de las condiciones que la argentina la puso a Andrade antes de mudarse a su casa en el Cajón del Maipo en 2024: Un walk-in closet para guardar todas sus pertenencias.

El ex chico reality compartió un video del proceso de construcción del lujoso regalo, acompañado de la reacción de la animadora tras conocer el resultado.

El lujoso regalo de Pangal

En los registros compartidos por el deportista, se muestra la odisea que significó trasladar los materiales de construcción hasta su casa, la cual se encuentra en un lugar de difícil acceso.

Junto al video, Andrade escribió que este regalo “es algo que la Meli siempre soñó… y ahora por fin se hizo realidad”.

De igual manera, en el video se muestra todo el proceso de creación e instalación del closet, junto a la reacción final de ambos: "Nos encantó cómo quedó, ¿qué opinan ustedes?", preguntó el kayakista.

Por su parte, la argentina mostró su agradecimiento en los comentarios de la publicación, espacio en el que escribió: “Qué hermoso regalo amor, son los mejores".