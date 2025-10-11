“No puedo ni respirar”: Melina Noto cumplió 39 semanas de embarazo y su madre ya llegó a Chile - Chilevisión

Melina Noto y Pangal Andrade esperan a su primera hija, Alana, quien nacerá prontamente. Al respecto, la comunicadora compartió algunos detalles sobre la recta final del embarazo.

Melina Noto se encuentra en la recta final del embarazo de su primera hija, Alana y anunció que cumplió las 39 semanas de gestación, por lo que su madre viajó desde Argentina para acompañarla.

La comunicadora también grabó un video junto a Pangal Andrade donde comentó algunas de las dificultades que está teniendo dentro de su avanzada etapa gestacional.

"No puedo ni respirar"

A través de Instagram, Pangal mostró a Melina acostaba sobre la cama y comentó: "Aquí po' esperando a la Alana", mientras que Noto agregó evidentemente cansada: "No hay nada que hacer, no quiere salir. No puedo ni respirar".

"Mira la panza gigante ¡Ay! Dios mío", comentó Melina, quien posteriormente subió una serie de fotografías donde señaló: "Hoy llega la abuela de Argentina a esperarte. Cada vez más cerca de conocerte, hijita".

Finalmente, la modelo cumplió 39 semanas y un día de gestación, por lo que se espera que su parto sea prontamente. Alana es la primera hija tanto para Melina, como para Pangal.

Revisa las publicaciones de Instagram: