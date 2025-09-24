“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y su perro jugó rol clave - Chilevisión

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

Melina Noto vivió momentos de terror durante la noche de este martes, luego de que un ratón ingresara en la habitación donde duerme con Pangal Andrade.

Los seguidores se preocuparon con la noticia, dado que la comunicadora se encuentra embarazada, por lo que tuvo que explicar que, tras lo ocurrido, había limpiado todas las superficies con cloro.

¿Qué le pasó a Melina Noto?

A través de su cuenta de Instagram, Noto explicó: "Siendo casi las 11 de la noche yo estoy en el living, posiblemente duerma acá porque hay un ratón en la pieza y no lo podemos encontrar".

En esa misma línea, agregó: "Acá en el cerro un ratón no es así, es como un guarén gigante, entonces me estoy volviendo loca".

Sin embargo, Bagual, el perro de la pareja, jugó un rol clave y Pangal mostró como fue entrenado para estas situaciones, dado que entró al lugar y buscó al roedor hasta cazarlo.

"¡Qué emoción, lo amo! Él me lo trae como premio (...) voy a poder volver a dormir en mi pieza", detalló Melina, quien además le dio un trozo de jamón a Bagual como premio: "¿Quién es mi salvador? Se lo merece (...) Nos salvó la vida", comentó.

Las publicaciones generaron una serie de comentarios entre los seguidores de Noto, puesto que está embarazada, por lo que mostró a su perrito vigilando la zona.

"Bagual atento vigilando. Tranquilos, se la pasa cazando ratones, ya es su hobby y obvio me lavé las manos y me volví una loca del cloro. Mil besitos", cerró Melina.

Revisa las publicaciones de Instagram: