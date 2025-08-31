¿Nuevamente sin Pangal? Melina Noto celebró nuevo baby shower en el Cajón del Maipo - Chilevisión

Durante este fin de semana, Melina Noto celebró un segundo Baby Shower en honor a su hija Alanna, su bebé que está por nacer. Sin embargo, nuevamente llamó la atención la ausencia de Pangal Andrade, pareja de la presentadora y padre de la bebé.

Y es que la periodista ya había tenido un baby shower anteriormente, el que lo celebró con familiares y amigas en Buenos Aires, Argentina.

Por su parte, esta nueva fiesta se llevó a cabo en el hogar de Melina en el Cajón del Maipo junto a varias amigas de la comunicadora.

La ausencia de Pangal en el segundo Baby Shower de Melina Noto

Respecto a la ausencia de Pangal, quien tampoco asistió al Baby Shower de Argentina, se debe a que esta nueva celebración era solo de mujeres.