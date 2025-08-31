 ¿Nuevamente sin Pangal? Melina Noto celebró nuevo baby shower en el Cajón del Maipo - Chilevisión
31/08/2025 16:44

¿Nuevamente sin Pangal? Melina Noto celebró nuevo baby shower en el Cajón del Maipo

La celebración se llevó a cabo junto a amigas y familiares de la presentadora de televisión.

Publicado por CHV Noticias

Durante este fin de semana, Melina Noto celebró un segundo Baby Shower en honor a su hija Alanna, su bebé que está por nacer. Sin embargo, nuevamente llamó la atención la ausencia de Pangal Andrade, pareja de la presentadora y padre de la bebé.

Y es que la periodista ya había tenido un baby shower anteriormente, el que lo celebró con familiares y amigas en Buenos Aires, Argentina.

Por su parte, esta nueva fiesta se llevó a cabo en el hogar de Melina en el Cajón del Maipo junto a varias amigas de la comunicadora.

La ausencia de Pangal en el segundo Baby Shower de Melina Noto

Respecto a la ausencia de Pangal, quien tampoco asistió al Baby Shower de Argentina, se debe a que esta nueva celebración era solo de mujeres. 

A través de sus redes sociales, Melina mostró parte de la decoración, donde se podía ver una mesa de dulces en tonos rosados, acompañada por el nombre de su hija escrito en elegantes letras blancas de madera.

