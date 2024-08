“La infinidad de recuerdos...”: La sentida carta de Cristián Arriagada a 5 años de la muerte de Javiera Suárez - Chilevisión

"Cuando llega junio con sus días fríos y grises, sin darme cuenta va apareciendo un sentimiento de vacío y tristeza. Es algo incontrolable y difícil de expresar", fue parte del emotivo testimonio del cirujano.

Cinco años han pasado desde la muerte de la periodista Javiera Suárez, cuyo deceso tuvo lugar el 12 de junio de 2019. Y a modo de conmemoración, una especial carta fue redactada por Cristián Arriagada.

En el escrito, su viudo se refirió al complejo proceso que tras su pérdida, esto una vez que ella falleció luego de dar una intensa lucha contra el cáncer.

Las palabras fueron compartidas además en redes sociales, donde el cirujano también dejó un mensaje para expresar cómo ha vivido el duelo durante este tiempo.

" Conviviendo con el duelo"

"Les comparto la carta que escribí, conmemorando 5 años de la muerte de Javiera. Espero pueda resonar en alguien y acompañarlo en la experiencia de pérdida o muerte de un ser querido", partió diciendo a Revista Velvet.

"Conviviendo con el duelo", tituló la dedicatoria a Suárez, donde habló de este último tiempo sin ella: "Cinco años de la muerte de Javiera se cumplieron en junio, y demás está decir que no es mi época preferida del año", admitió.

"Hace unos días me llamó un amigo cercano para saber cómo estaba, si ya lo había 'superado' un poco dado el tiempo que había pasado. La verdad no supe muy bien qué responderle", sumó.

"Ingenuamente, espero que sea un poco más fácil..."

"Lo más honesto habría sido decirle que no, que cada año que pasa ingenuamente espero que sea un poco más fácil que el anterior. Pero no lo es. Siento que el mundo anda demasiado apurado y pareciera que no hay tiempo ni paciencia para lidiar con más emociones", reflexionó.

El médico también decribió su pesar: "Cuando llega junio con sus días fríos y grises, sin darme cuenta va apareciendo un sentimiento de vacío y tristeza. Es algo incontrolable y difícil de expresar", señaló.

"La sensación de soledad crece y en buena medida se alimenta por mi incapacidad de compartirlo. ¡Cuánta falta me ha hecho una mayor educación emocional!", sinceró.

"La infinidad de recuerdos y momentos vividos"

"Conviven y luchan en mi interior el dolor y la gratitud, como si fuera incompatible que pudieran ocupar un mismo espacio. Dolor por la pérdida, por lo incomprensible de la muerte, por la incertidumbre de que habrá después. Pero sobre todo: duele porque duele", puntualizó.

Asimismo, tuvo un espacio para valorar lo que tiene: "Y no hay manera de explicarlo o describirlo. Gratitud por Pedro, nuestro hijo, por la infinidad de recuerdos y momentos vividos, por el regalo de tener más tiempo para vivir y amar, por lo mucho más que se aprecia cada momento habiendo experimentado tan de cerca la muerte".

"Finalmente, solo queda comprender que el duelo no es un proceso para olvidar o superar la pérdida, sino más bien una experiencia que nos enseña a vivir con ella. Parte de sanar se trata de ser real y vivir con lo que se siente. Aceptarlo y tratar de compartirlo para que no se transforme en una carga imposible de llevar", cerró.

