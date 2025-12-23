 Avangers: Doomsday libera nuevo trailer y anuncia el regreso de un importante personaje - Chilevisión
23/12/2025 12:23

Avangers: Doomsday libera nuevo trailer y anuncia el regreso de un importante personaje

La película se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2026. Aun así el regreso de este personaje causó revuelo entre los seguidores de Avengers.

Publicado por CHV Noticias

Marvel liberó un nuevo trailer de Avengers: Doomsday, donde anuncian que Chris Evans vuelve al universo cinematográfico.

El actor había sido omitido de la lista inicial del reparto, por lo que el anuncio sorprendió a los seguidores de la saga.

Chris Evans estará presente en Avengers: Doomsday

En un fragmento que dura 1 minuto y 21 segundos, se muestra a un personaje desconocido descender de una motocicleta y luego, en otra escena, aparece Steve Rogers (Chris Evans), sostener su viejo traje del Capitán América, mirándolo con incertidumbre.

Steve guarda la vestimenta en un baúl y luego sostiene a quien sería su bebé recién nacido con Peggy Carter.

El Capi, como es conocido el personaje, mira a su bebé con tranquilidad, lo que insinúa una indecisión a la hora de volver a unirse al equipo de superhéroes, ya que el manto de Capitán América lo porta Sam Wilson.

Finalmente, el trailer interrumpe la escena de Rogers y su bebé con el escrito: "Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday".

Además, confirman que la película se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2026.

Revisa la publicación de X:

