“Fiestas y mucha droga”: Habla vecina de mujer que murió tras caer desde piso 14 y donde se investiga VIF - Chilevisión

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de una mujer, quien cayó desde el piso 14 de un edificio en La Florida.

Su fallecimiento se dio poco rato después de mantener una pelea con su pareja en la vía pública, donde incluso tuvo que intervenir seguridad municipal, quien llevó a la mujer hasta su domicilio, donde solo minutos después terminó cayendo al vacío.

Vecina confirma violencia en la pareja

Una de las vecinas conversó con CHV Noticias, donde la mujer señaló que las fiestas y la droga era recurrente en la pareja.

"Hacían fiestas desde las 2 hasta las 5 de la mañana con droga, mucha droga… Ella llegó de la feria navideña y quería subir y el niño (pareja) no podía porque el sábado se lo habían llevado los carabineros. Ya habían constancias y denuncias y el edificio aún así no hizo nada", señaló.