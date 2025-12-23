 Hay 11 testimonios más: Ignacia Baeza evalúa acciones legales contra iridólogo tras acusación por abuso sexual - Chilevisión
23/12/2025 11:14

Hay 11 testimonios más: Ignacia Baeza evalúa acciones legales contra iridólogo tras acusación por abuso sexual

La actriz expuso en un podcast que un iridólogo al que acudió para tratar problemas de fertilidad la había “toqueteado”, y desde ese entonces han llegado 11 mujeres más entregando sus testimonios sobre la misma persona.

Tras haber acusado a un iridólogo por abuso sexual durante una consulta, Ignacia Baeza anunció este lunes que se encuentra evaluando acciones legales, luego de que otras 11 mujeres se acercaran a ella señalando haber sufrido episodios similares por parte de la misma persona.

"Parte con G de gato y el apellido partía con A. Yo estaba tratando de tener hijos porque yo me hice un tratamiento de fertilidad (...) Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó", había explicado Baeza en el podcast "Elige a tu Vieja".

Ignacia Baeza evalúa acciones legales contra iridólogo

En dicha oportunidad, su compañera de programa, Mariana Derderián, le preguntó por el nombre del iridólogo e Ignacia reveló que era "Gonzalo", sin exponer el apellido.

La conversación permitió a otras 11 mujeres acercarse a la actriz y exponer sus relatos, es por ello que Baeza lanzó un comunicado.

"Lo que partió como una historia dolorosa, ya pasó y fue enterrada para nosotras, se volvió una causa que nos ha conmovido, luego de recibir más de 11 testimonios de distintas mujeres que nombran al mismo hombre y que concuerda un modo de proceder y abusar", señaló Baeza.

En esa misma línea, agregó: "Nuestro rol es acompañar, entretener hacer reír y reflexionar, pero esto merece un tratamiento que no estábamos preparadas para dar. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo y por los mensajes que han llegado de amor y respeto a Ignacia".

Respecto de la identidad del iridólogo, Ignacia aclaró que "si aún no damos el nombre de la persona sindicada como responsable es porque nos asesoraremos legalmente para proceder, no solo por Ignacia, sino también por las víctimas que se han puesto en contacto con nosotras".

Finalmente, tanto Mariana como Ignacia anunciaron que retomarán las grabaciones del programa con normalidad, dejando en claro que el tema no se dejará de hablar e hicieron un llamado a todas las personas que hayan pasado por algo similar a acercarse a ellas de ser requerido.

