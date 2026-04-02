Magdalena, una mujer que se identificó como la mejor amiga de Verónica, víctima de femicidio en Las Condes, relató que nunca vio “algún episodio violento” en la pareja y que ambos “se llevaban bien”.

La mejor amiga de Verónica Valencia, mujer asesinada el miércoles producto de un femicidio en Las Condes, entregó nuevos antecedentes sobre la víctima y su relación con el homicida, Jorge Torrejón.

En conversación con Las Últimas Noticias, Magdalena señaló que nunca la vio discutir de manera violenta ni nada que se le asemeje con su pareja, quien se desempeña como operador de Codelco en Calama.

El sujeto, de 52 años, “era una persona pasiva y con una voz suave, evitaba peleas”, describió. “Cuando discutía con Verónica, como lo hacen todas las parejas, la dejaba hablar sola o se iba“.

“Al rato volvía y le decía ¿se te pasó? Y yo estuve con ellos con y sin copete de por medio y nunca hubo nada”, continuó. “Ella tampoco me comentó de algún episodio violento. Yo diría que se llevaban bien”.





Respecto a posibles celos en la relación indicó que “no había” porque “ella no se los podía dar”. Trabajaba en un lugar donde había puras mujeres y se iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”.

Eso sí, aseguró que el único punto de discordia en la relación era una expareja de Torrejón, “quien siempre le hizo la vida imposible a Verónica”.

Mejor amiga de Verónica: “Todo es tan extraño”

La amiga también contó que la ingeniera metalmecánica llegó hace 15 años a Calama con su primera hija recién nacida para terminar sus estudios universitarios.

Más adelante hizo un diplomado de gestión de calidad en análisis químico para la minería. Y la conoció cuando era jefa de turno en una empresa que realiza análisis químicos.

Fue así como se hicieron amigas y luego se convirtieron en mejores amigas. “Era una jefa excelente, muy apasionada con lo que hacía, le encantaba su trabajo”, relató.

“Verónica era una excelente madre y Jorge era un excelente padre también, por eso es que todo esto es tan extraño”, cerró Magdalena.