Esposo de Elvira López actualizó su estado de salud y contó la verdad del “retiro” de la TV de la actriz

La periodista Cecilia Gutiérrez tomó contacto con Gabriel del Carril, marido de la recordada intérprete. “La llevó a estar internada en la clínica por trece días, casi dos semanas”, detalló.

Cecilia Gutiérrez actualizó el estado de salud de la recordada actriz Elvira López, luego de asegurar que estaría atravesando por una grave enfermedad respiratoria.

Durante su podcast Bombastic, la periodista dijo que López “estuvo con una enfermedad respiratoria muy importante que la tuvo incluso internada durante un tiempo”.

A través de Instagram, la expanelista de Primer Plano indicó que tomó contacto con el esposo de Elvira, Gabriel del Carril.

“Hablé con Gabriel, con su marido, que me aclaró que, efectivamente, ella estuvo el año pasado con una neumonía, una neumonía que incluso la llevó a estar internada en la clínica por trece días, casi dos semanas“, reveló Cecilia en una historia de Instagram.

Sin embargo, en la actualidad la intérprete ya se encuentra bien de salud.

“Este retiro tiene que ver con una decisión personal, aunque aun así no la llamaron para el spot de Brujas”, señaló la comunicadora sobre el distanciamiento de Elvira de los proyectos actorales.





La ausencia de Elvira López en reencuentro de Brujas

Cabe recordar que en enero pasado, Netflix convocó a Mane Swett, Antonella Ríos, Ingrid Cruz y Lorena Capetillo para un video promocional de Bridgerton.

Las actrices revivieron sus personajes en la teleserie Brujas después de 20 años. No obstante, la única ausente del recordado quinteto fue López.

En su momento, Capetillo afirmó que hizo los intentos por tener a Elvira en el reencuentro. “Intenté mucho dar con ella para esta producción y otras juntas más; así que amaría que lea esta entrevista y sepa esto para que se ponga en contacto“, comentó a LUN.