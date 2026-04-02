La sincera reflexión de Manuel Pellegrini por su descenso con la U: “Me metí en un lío”

El Ingeniero repasó su periodo como DT de Los Azules en el que le tocó bajar de categoría, reconociendo que “me sirvió mucho en mi carrera”.

A 37 años del histórico descenso de Universidad de Chile, Manuel Pellegrini repasó lo sucedido y reconoció que fue un aspecto que le “dolió muchísimo”.

El Ingeniero era el entrenador de Los Azules en la temporada 1988, la que terminó con Los Azules bajando a la segunda categoría del fútbol nacional producto de los malos resultados.

Respecto a ese periodo, el actual DT del Real Betis de España afirmó que “lo de la U fue algo bastante especial, primero porque fue mi club por más de 15 años, creo que he sido el tercer o cuarto jugador que ha jugado más por la U”.





Manuel Pellegrini recordó su descenso con la U

En entrevista con ESPN, el experimentado estratega recordó que “estaba dirigiendo a los juveniles y sabía el problema económico grave que tenía Universidad de Chile en ese momento”.

“Quizás por esa soberbia de juventud, me metí en un lío del que después no pude salir, cometiendo muchos errores, fue el que más me dolió”, agregó.

Pese a la amargura, Pellegrini aseguró que fue “un descenso que me sirvió mucho en mi carrera, me hizo exigirme el doble, el triple, demostrarme que aún no estaba preparado”.

“Desgraciadamente, cuando se parte tan mal quizás muchos abandonan, Para mí fue justamente al revés, fue la motivación y la exigencia que tenía que demostrar, que tenía que ser técnico de fútbol. Me dolió muchísimo, pero era la realidad del club y me tocó pagar las consecuencias”, añadió.

Una vez finalizado su ciclo en el Romántico Viajero, el Ingeniero dio inicio a un amplio recorrido que incluyó pasos clubes de Chile, Ecuador, Argentina, España, Inglaterra y China.

Sus ciclos más icónicos fueron en el Villarreal, Real Madrid, Manchester City y el Betis, elenco que dirige desde mediados del 2020.