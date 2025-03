Daniela Aránguiz defendió a Karol Lucero y ninguneó a Danilo 21: “Una persona NN que...” - Chilevisión

Daniela Aránguiz calificó esta polémica entre Karol Lucero y Danilo 21 como un "cahuín pobre" y se cuadró con el ex Yingo. "Hay programas a los que uno va gratis", afirmó.

Daniela Aránguiz arremetió contra Danilo 21, influencer que acusó a Karol Lucero de una supuesta infidelidad y destapó las condiciones laborales de quienes colaboran en el canal de YouTube del ex Yingo, Like Media.

Mientras conversaban sobre el tema en el programa Sígueme de TV+, Aránguiz afirmó que “lo más heavy que encuentro de todo este cahuín pobre es que le demos pantalla a una persona NN que se muere por ser o tener lo que tiene y hace Karol”.

Daniela Aránguiz defiende a Karol Lucero y critica a Danilo 21

Daniela Aránguiz cuestionó al tiktoker y apuntó que, presuntamente, sólo está haciendo estas acusaciones contra Karol para conseguir fama o espacio en televisión.

“Ahí está una persona (Danilo 21) que no creo que tenga auspiciadores por hacer un tipo de react. ¿Eso es lo que hace, no? A él no le pagan ni uno y está exponiendo a Karol Dance a cambio de nada, porque a él no le pagan por tener ese canal. Hay mucha gente que también lo empieza a hacer así”, comentó.

Además, respecto a la polémica postura de Lucero sobre sus colaboradores en Like Media, Daniela dijo: “Qué mejor si yo tengo un estudio el día de mañana y puedo decirte: ‘Oye, tú haces esto, quizás te tinque hacerlo en mi estudio. No tengo lucas…’".

"Todos hemos ido a programas sin goce de sueldo o remuneraciones. (…) Hay programas a los que uno va gratis”, comparó la ex esposa de Jorge Valdivia.

Asimismo, planteó que “si tú quieres empezar a trabajar en televisión o en este mundo, qué rico poder hacerlo al lado de alguien que tiene una visión mucho más grande de esto y lo ven más. Si tú estás de acuerdo, bacán”.

“Ojalá que le resulte (a Danilo 21). Bienvenido. Le resultó, haciendo miechica (sic) a Karol Dance”, concluyó la panelista.