VIDEO | Mariela Roman, esposa de Fabricio, rompió el silencio tras supuesta infidelidad - Chilevisión

Mariela Roman, esposa de Fabricio Vasconcelos, rompió el silencio tras destaparse una supuesta infidelidad del bailarín de axé tras un viaje a Temuco.

Durante este jueves, Roman reapareció en su cuenta de Instagram para señalar que "les mentiría si no les dijera que se ha movido la cosa. Sí, se ha movido, pero por suerte, los cimentos están firmes".

"Estamos bien. Fabricio resolviendo las cosas por el lado que corresponden, entonces, yo no me voy a referir al tema", sostuvo.

En esa misma línea, la entrenadora señaló que "para tanta gente nuevita que tenemos por ahí, les contamos que esta es una comunidad de puras mujeres, donde nos apoyamos, nos empujamos y nos ayudamos a ser todos los días un poquito mejor".

La supuesta infidelidad de Fabricio

Gran revuelo causó la información dada a conocer por el tiktoker Danilo21 durante el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde aseguró que Fabricio habría engañado a Mariela Roman con la modelo Agustina Cabañas.

Según contó el influencer, la misma Agustina se contactó con él para contarle este hecho. "Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió, me dijo que estaba soltero. Y después de intimar, me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal", le habría dicho la joven.

La información fue complementada con un video, donde se puede escuchar una voz masculina que correspondería al brasileño.

Tras la escandalosa revelación, el mismo programa de espectáculo se comunicó con la modelo para obtener su versión.

“El video lo hice para dar como la evidencia de que él me estaba mintiendo, me decía que no estaba casado, pero momentos después me dijo que estaba casado, que me quede callada y yo lo tomé como un menosprecio. Dije 'voy a grabar esto, por si se hace público'”, comentó Agustina sobre el registro.

Asimismo, Cabañas aclaró que “tuvimos varios coqueteos, lo que dice Danilo 21... Nos vimos solo esa noche... Yo voy a ser sincera, no quería nada serio, a mí me gusta el leseo, yo quería disfrutar solamente”.