 Bombo Fica arremete contra concursos de humoristas para Viña: “Deben tener trayectoria” - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 12:48

Bombo Fica arremete contra concursos de humoristas para Viña: “Deben tener trayectoria”

El humorista hizo su selección de los comediantes que quiere ver en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

Publicado por CHV Noticias

El capítulo de Podemos Hablar de este viernes contará con la especial participación del humorista Daniel “Bombo” Fica, quien entregó su opinión del humor en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

El comediante manifestará su desacuerdo con los programas de televisión que buscan seleccionar a humoristas para presentarse en el festival y destacará que “ese escenario es el más importante de Latinoamérica y quienes se suban deben tener trayectoria y mérito, no solo un casting”.

“Es difícil entender que se haga un concurso para estar en Viña”, advertirá en el espacio, y agregará que “un humorista se hace con el tiempo”.

Bombo Fica y los humoristas que quiere en Viña

En esa misma línea, en una de las dinámicas del programa, el comediante se transformá en un personaje, “Juan Bizarro”, para elegir a los humoristas que, según él, deberían estar en el Festival de Viña

Sus humoristas elegidos serán:

  • Stefan Kramer: “Me parece un talento artístico, hay que reconocerle su trabajo”.
  • Charola Pizarro: “Se lo merece, ha trabajado muchos años, creo que tiene que ser valorado y reconocido en el Festival”.
  • Felipe Avello: “Me hace reír, cero contenido, pero me hace reír el h..., es gracioso… habla con la gente puras h...”.
  • Yerko Puchento: “Es gracioso, pero más cobarde… no quiere ir a Viña, igual lo tiraría con un grupo rapero, ahí te quiero ver”, dijo entre risas.
  • Natalia Valdebenito: “A ella sí la conozco y me arriesgaría, a pesar de que ha estado bajo cuestionamiento, pero este país no tiene memoria”.
  • Piare con P: quien cerró su elección de favoritos.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025