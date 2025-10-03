Bombo Fica arremete contra concursos de humoristas para Viña: “Deben tener trayectoria” - Chilevisión

El humorista hizo su selección de los comediantes que quiere ver en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

El capítulo de Podemos Hablar de este viernes contará con la especial participación del humorista Daniel “Bombo” Fica, quien entregó su opinión del humor en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

El comediante manifestará su desacuerdo con los programas de televisión que buscan seleccionar a humoristas para presentarse en el festival y destacará que “ese escenario es el más importante de Latinoamérica y quienes se suban deben tener trayectoria y mérito, no solo un casting”.

“Es difícil entender que se haga un concurso para estar en Viña”, advertirá en el espacio, y agregará que “un humorista se hace con el tiempo”.

Bombo Fica y los humoristas que quiere en Viña

En esa misma línea, en una de las dinámicas del programa, el comediante se transformá en un personaje, “Juan Bizarro”, para elegir a los humoristas que, según él, deberían estar en el Festival de Viña.

Sus humoristas elegidos serán: