Regreso de clásicos y un debut: Los humoristas que están a un paso del Festival de Viña 2026 - Chilevisión

15/09/2025 08:49

Regreso de clásicos y un debut: Los humoristas que están a un paso del Festival de Viña 2026

Cecilia Gutiérrez reveló los nombres que se contemplan como cartas del humor para la edición 2026 del certamen viñamarino. Se trata de nombres de gran experiencia en la Quinta Vergara y un estreno en el escenario.

Publicado por CHV Noticias

 Cecilia Gutiérrez adelantó más novedades en Primer Plano sobre la edición 2026 del Festival de Viña del Mar, y entregó nombres de los humoristas que podrían estar el próximo año en la Quinta Vergara. 

La panelista del estelar de Chilevisión entregó un listado con algunos de los comediantes que están en conversaciones para subir al escenario. 

Según reveló, se trata de artistas con experiencia, que ya se han presentando en otras oportunidades en el certamen viñamarino. Pero también se contempla el debut de una conocida humorista. 

Los humoristas que estarían en Viña 2026

De acuerdo a lo que reveló Cecilia Gutiérrez en Primer Plano, la primera confirmada para el Festival de Viña 2026 sería la comediante Piare con P, quien tendría su estreno en el escenario. 

Sobre las otras cartas que se manejan, adelantó que se trata de Sergio Freire, quien se presentó con éxito en 2018 y 2024. A él se sumaría Fabrizio Copano, que podría realizar su tercera rutina en el festival, luego de sus shows de 2017 y 2023. 

Además, también se estaría pensando en el regreso de un clásico del humor como lo sería Charola Pizarro.

Junto a ellos, la periodista también aseguró que “han ido a ver las rutinas de Pelao Rodrigo, Toto Acuña, Rodrigo Villegas, Paloma Salas, Coronel Valverde y el Pastor Rocha”.

Revisa aquí los detalles

