“Me imitó muy, muy feo”: Cristián Castro rompió el silencio y se refirió a rutina de Stefan Kramer - Chilevisión

El cantante mexicano ofreció anoche el primero de sus dos conciertos agendados en Movistar Arena. Además de cantar con Myriam Hernández, aprovechó la ocasión para abordar la caracterización del imitador.

La noche de este lunes Cristián Castro ofreció el primero de los dos recitales que tiene agendados en el Movistar Arena, el marco de su gira de grandes éxitos que pasará por la capital tras su participación en la noche de obertura de la Teletón.

El cantante mexicano, dueño de clásicos como Por amarte así y Yo quería, aprovechó su reencuentro con el público santiaguino para reaccionar a la imitación de Stefan Kramer en el cierre de la cruzada solidaria en el Estadio Nacional.

Parado sobre el escenario, el artista no quedó indiferente a la polémica actuación y se dirigó directamente a los asistentes en el recinto para comentar la rutina.

"Me estuve enterando que me estuvieron imitando... Y que eso no les gustó", expresó Castro, generando fuertes y espontáneos aplausos entre los fanáticos.

No paro ahí, pues el intérprete continuó su descargo y reveló cuál fue su apreciación de la caracterización, para terminar con una sorpresiva pregunta, eso sí, en aparente tono de broma.

“Me imitó muy, muy feo ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?“, preguntó el vocalsita, desatando la euforia entre los presentes en el lugar.

Mira el registro a continuación: