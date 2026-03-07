Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a casi 49 kilómetros al suroeste de Huasco.

Un fuerte sismo de 4,7 se registró durante la tarde de este sábado 7 de marzo al norte del país, concretamente en la región de Atacama.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:55 horas y se localizó a 48,95 kilómetros al suroeste de Huasco.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40,6 kilómetros.