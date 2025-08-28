RN pide al Tribunal Electoral inhabilitar candidatura de Daniel Jadue por caso Farmacias Populares - Chilevisión

"Al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie", declaró el abogado de la colectividad.

Renovación Nacional, a través de su abogado Marcelo Brunet, presentó este jueves una solicitud ante el Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana que busca inhabilitar la candidatura a diputado de Daniel Jadue en el distrito 9.

Según explicaron desde la colectividad, el requerimiento se sustenta en lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución de la República, el que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona cuando se está acusado por un delito que merezca pena aflictiva.

Brunet aseguró que, “al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato“.

“Esperamos que esto se cumpla, por eso solicitamos la declaración de su inhabilidad como candidato al tribunal electoral regional”, concluyó el jurista.

Tribunal rechazó petición de Jadue

Cabe mencionar que fue este mismo jueves cuando el 3° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la calidad de “acusado” que tiene el exalcalde de Recoleta en la investigación por supuestas irregularidades en la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

En esa línea, a mediados de este mes la Fiscalía acusó al exjefe comunal por fraude al fisco, pidiendo 12 años de presidio; estafa, solicitando 3 años y un día de presidio menor; cohecho, exigiendo 820 días de reclusión menor, y concursal, pidiendo 541 días de presidio menor.

“Entre todas las penas que se solicitan, por una u otra cosa, son aproximadamente un poco más de 18 años“, detalló Marcelo Cabrera, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Antes, la defensa de Jadue había solicitado ampliar en 120 días la investigación del caso. Si es que el Tribunal accedía, cosa que no ocurrió, el juicio oral se retrasaba y, con esto, Jadue hipotéticamente podría haber sido electo y enfrentado el proceso judicial como parlamentario.

Finalmente, será el próximo 8 de octubre cuando se realizará la audiencia de preparación, el paso previo para acusar a Jadue en un juicio oral en el caso Farmacias Populares.