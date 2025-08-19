 Jara sobre candidatura de Jadue al Congreso: “Debiera haberse dedicado a su defensa judicial” - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 13:30

Jara sobre candidatura de Jadue al Congreso: “Debiera haberse dedicado a su defensa judicial”

La abanderada del oficialismo señaló que como candidata presidencial apoyará a los candidatos parlamentarios de las dos listas.

Publicado por Gabriela Sambuceti

La carta presidencial oficialista, Jeannette Jara, expresó su opinión respecto a la candidatura al parlamento de Daniel Jadue como parte del Pacto Unidad por Chile.

Se trata de la coalición de partidos del oficialismo (PS, FA, PC, DC, PPD, PR y PL), cuyos candidatos fueron dados a conocer este martes, y entre los cuales se encuentra el exalcalde de Recoleta como nombre a la Cámara de Diputadas y Diputados por el distrito 9.

Consultada por el anuncio, Jara expuso que “cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza, debiera haberse dedicado a su defensa, y eso lo he dicho”.

Lo anterior, en el marco de las opiniones divididades que ha generado la confirmación de candidatura parlamentaria del otrora alcalde de Recoleta .

Esto, por la investigación contra el exedil por la que arriesga hasta 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Consultada por si se tomaría una foto con Jadue para respaldar su candidatura a la Cámara, señaló que “yo voy a hacer campaña para ser presidenta de Chile y voy a apoyar a todos los candidatos de las dos listas”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Berríos, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025