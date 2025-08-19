Jara sobre candidatura de Jadue al Congreso: “Debiera haberse dedicado a su defensa judicial” - Chilevisión

La abanderada del oficialismo señaló que como candidata presidencial apoyará a los candidatos parlamentarios de las dos listas.
La carta presidencial oficialista, Jeannette Jara, expresó su opinión respecto a la candidatura al parlamento de Daniel Jadue como parte del Pacto Unidad por Chile.
Se trata de la coalición de partidos del oficialismo (PS, FA, PC, DC, PPD, PR y PL), cuyos candidatos fueron dados a conocer este martes, y entre los cuales se encuentra el exalcalde de Recoleta como nombre a la Cámara de Diputadas y Diputados por el distrito 9.
Consultada por el anuncio, Jara expuso que “cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza, debiera haberse dedicado a su defensa, y eso lo he dicho”.
Lo anterior, en el marco de las opiniones divididades que ha generado la confirmación de candidatura parlamentaria del otrora alcalde de Recoleta .
Esto, por la investigación contra el exedil por la que arriesga hasta 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Consultada por si se tomaría una foto con Jadue para respaldar su candidatura a la Cámara, señaló que “yo voy a hacer campaña para ser presidenta de Chile y voy a apoyar a todos los candidatos de las dos listas”.