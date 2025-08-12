 Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Daniel Jadue por caso de Farmacias Populares - Chilevisión
12/08/2025 20:27

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Daniel Jadue por caso de Farmacias Populares

El Ministerio Público ingresó la solicitud de penas contra el exedil de Recoleta por su rol al mando de la Achifarp.

Publicado por CHV Noticias

La Fiscalía Regional Centro Norte dio a conocer las penas solicitadas contra los imputados del caso de Farmacias Populares, entre los que figura el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En el escrito ingresado al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público presentó cargos por cuatro delitos consumados contra el otrora edil.

En total, las penas solicitadas suman más de 18 años de cárcel, junto con millonarias multas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.

Por fraude al Fisco, Jadue arriesga una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, una multa de 8.787 UTM y 10 años de inhabilitación de cargos públicos.

A eso se le suman las solicitudes de 3 años y un día y una multa de 21 UTM por estafa y 820 días de reclusión menor, una multa de 19 millones y 5 años más de inhabilidad por cohecho.

Finalmente, por el delito concursal, el ente persecutor pidió una pena de 541 días de presidio menor en su grado máximo.

Desde el tribunal fijaron para el próximo 3 de septiembre la audiencia de preparación del juicio oral.

Recordemos que este caso inició por los cuestionamientos a Jadue en su rol al mando de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

