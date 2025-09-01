No reúne firmas o no acredita enseñanza media: Estas son todas las candidaturas rechazadas al Congreso - Chilevisión

Fueron un total de 43 aspirantes a la Cámara Baja y 3 al Senado, cuyas candidaturas fueron rechazadas por el Servel debido a que no cumplieron con al menos una de las exigencias que dicta la ley.

El proceso previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre continúa su avance y este lunes el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el listado completo de las candidaturas al Congreso que fueron rechazadas.

Se trata de un total de 43 candidaturas a diputadas y diputados y otras tres senatoriales, que fueron denegadas por no cumplir con algún punto de las exigencias que dicta la ley.

Entre los motivos más comunes del rechazo está que los candidatos: no acreditaron haber cursado enseñanza media, no reunieron la cantidad mínima de patrocinadores, no adjuntaron correctamente declaraciones juradas o no cumple con el artículo 57 de la Constitución.

Revisa el listado completo acá

Diputados

Distrito 2 (Tarapacá)

Enzo Morales Norambuena: Federación Regionalista Verde Social

Jessica Becerra Cantillano: Partido de la Gente

Juan Bautista Lima Montero: Independiente

Distrito 4 (Atacama)

Luis Valderrama Maltez: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 5 (Coquimbo)

Carolina Tello Rojas: Frente Amplio (Unidad por Chile)

Felipe Esteban Alfred Torres: Partido de la Gente

Distrito 6 (Valparaíso)

Amal Salem Solis: Independiente (Renovación Nacional)

Marcia Ximena Marchant Farías: Partido de la Gente

Distrito 7 (Valparaíso)

Priscila Fleming Aranguiz: Federación Regionalista Verde Social

Flavio David Espinoza Mellado: Partido de la Gente

Zuliana Alejandra Araya Gutiérrez: Independiente

Distrito 8 (RM)

Osvaldo Javier Navarro Jamett: Independiente (Partido Humanista)

Valeska Mariella Lemus Guerra: Independiente (Acción Humanista)

Andre Alarcón Berríos: Partido de la Gente

Claudia Leiva Valero: Partido Alianza Verde Popular

Distrito 9 (RM)

Nicole Andrea Diez Navarro: Independiente (Partido Humanista)

Francisco Beriguete Mateo: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 10 (RM)

Carlos García Álvarez: Independiente (Partido Humanista)

Distrito 12 (RM)

Ximena Salinas González: Federación Regionalista Verde Social

Gloria Vera Rubio: Partido de la Gente

Distrito 13 (RM)

Mónica Gloria Reyes Riffo: Independiente (Partido Humanista)

Yaskara Vargas Gajardo: Independiente

Jorge Opazo Castillo: Acción Humanista

Rosa Amelia Coliqueo Calvila: Partido Alianza Verde Popular

Distrito 14 (RM)

Carlos Barberis Avendaño: Partido Social Cristiano

Distrito 16 (O’Higgins)

Noemí del Carmen Pérez Vidal: Partido Alianza Verde Popular

Distrito 17 (Maule)

Karina Valenzuela Veas: Demócratas Chile

Carlos Henríquez Ramírez: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 20 (Biobío)

Trinidad Florinda Alarcón Villagrán: Independiente (Igualdad)

María Candelaria Acevedo Sáez: Partido Comunista de Chile

Diego Antonio Carvajal Basualto: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 21 (Biobío)

Juan Godoy Rivera: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 22 (Araucanía)

Luis Alberto Ojeda Contreras: Movimiento Amarillos por Chile

Distrito 23 (Araucanía)

Gerardo Mourgues Benavides: Partido Ecologista Verde

Distrito 24 (Los Ríos)

Juan Carlos Gómez Gómez: Partido Social Cristiano

Geraldina Argelia Solís Pérez: Partido de la Gente

Distrito 25 (Los Lagos)

Jaime Paredes Paredes: Partido Social Cristiano

Nataly Javiera Oyarzo Cárdenas: Partido Liberal de Chile

Gustavo Lobos Contreras: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 26 (Los Lagos)

Luis Vargas Machado: Partido de la Gente

Distrito 27 (Aysén)

Carlos Alberto Mella Atton: Partido Nacional Libertario

Distrito 28 (Magallanes)

Rosa Garay Matamala: Federación Regionalista Verde Social

Alejandra Elizabeth Toro Abello: Partido de la Gente

Senadores

Circunscripción Senatorial 9

Luis Rojas Zuñiga – Verdes, Regionalistas y Humanistas Independiente Federación Regionalista Verde Social

Circunscripción Senatorial 6

Liliana Romero Toro – Verdes, Regionalistas y Humanistas Federación Regionalista Verde Social

Circunscripción Senatorial 1