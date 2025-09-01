No reúne firmas o no acredita enseñanza media: Estas son todas las candidaturas rechazadas al Congreso - Chilevisión

Fueron un total de 43 aspirantes a la Cámara Baja y 3 al Senado, cuyas candidaturas fueron rechazadas por el Servel debido a que no cumplieron con al menos una de las exigencias que dicta la ley.
El proceso previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre continúa su avance y este lunes el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el listado completo de las candidaturas al Congreso que fueron rechazadas.
Se trata de un total de 43 candidaturas a diputadas y diputados y otras tres senatoriales, que fueron denegadas por no cumplir con algún punto de las exigencias que dicta la ley.
Entre los motivos más comunes del rechazo está que los candidatos: no acreditaron haber cursado enseñanza media, no reunieron la cantidad mínima de patrocinadores, no adjuntaron correctamente declaraciones juradas o no cumple con el artículo 57 de la Constitución.
Revisa el listado completo acá
Diputados
Distrito 2 (Tarapacá)
- Enzo Morales Norambuena: Federación Regionalista Verde Social
- Jessica Becerra Cantillano: Partido de la Gente
- Juan Bautista Lima Montero: Independiente
Distrito 4 (Atacama)
- Luis Valderrama Maltez: Federación Regionalista Verde Social
Distrito 5 (Coquimbo)
- Carolina Tello Rojas: Frente Amplio (Unidad por Chile)
- Felipe Esteban Alfred Torres: Partido de la Gente
Distrito 6 (Valparaíso)
- Amal Salem Solis: Independiente (Renovación Nacional)
- Marcia Ximena Marchant Farías: Partido de la Gente
Distrito 7 (Valparaíso)
- Priscila Fleming Aranguiz: Federación Regionalista Verde Social
- Flavio David Espinoza Mellado: Partido de la Gente
- Zuliana Alejandra Araya Gutiérrez: Independiente
Distrito 8 (RM)
- Osvaldo Javier Navarro Jamett: Independiente (Partido Humanista)
- Valeska Mariella Lemus Guerra: Independiente (Acción Humanista)
- Andre Alarcón Berríos: Partido de la Gente
- Claudia Leiva Valero: Partido Alianza Verde Popular
Distrito 9 (RM)
- Nicole Andrea Diez Navarro: Independiente (Partido Humanista)
- Francisco Beriguete Mateo: Federación Regionalista Verde Social
Distrito 10 (RM)
- Carlos García Álvarez: Independiente (Partido Humanista)
Distrito 12 (RM)
- Ximena Salinas González: Federación Regionalista Verde Social
- Gloria Vera Rubio: Partido de la Gente
Distrito 13 (RM)
- Mónica Gloria Reyes Riffo: Independiente (Partido Humanista)
- Yaskara Vargas Gajardo: Independiente
- Jorge Opazo Castillo: Acción Humanista
- Rosa Amelia Coliqueo Calvila: Partido Alianza Verde Popular
Distrito 14 (RM)
- Carlos Barberis Avendaño: Partido Social Cristiano
Distrito 16 (O’Higgins)
- Noemí del Carmen Pérez Vidal: Partido Alianza Verde Popular
Distrito 17 (Maule)
- Karina Valenzuela Veas: Demócratas Chile
- Carlos Henríquez Ramírez: Federación Regionalista Verde Social
Distrito 20 (Biobío)
- Trinidad Florinda Alarcón Villagrán: Independiente (Igualdad)
- María Candelaria Acevedo Sáez: Partido Comunista de Chile
- Diego Antonio Carvajal Basualto: Federación Regionalista Verde Social
Distrito 21 (Biobío)
- Juan Godoy Rivera: Federación Regionalista Verde Social
Distrito 22 (Araucanía)
- Luis Alberto Ojeda Contreras: Movimiento Amarillos por Chile
Distrito 23 (Araucanía)
- Gerardo Mourgues Benavides: Partido Ecologista Verde
Distrito 24 (Los Ríos)
- Juan Carlos Gómez Gómez: Partido Social Cristiano
- Geraldina Argelia Solís Pérez: Partido de la Gente
Distrito 25 (Los Lagos)
- Jaime Paredes Paredes: Partido Social Cristiano
- Nataly Javiera Oyarzo Cárdenas: Partido Liberal de Chile
- Gustavo Lobos Contreras: Federación Regionalista Verde Social
Distrito 26 (Los Lagos)
- Luis Vargas Machado: Partido de la Gente
Distrito 27 (Aysén)
- Carlos Alberto Mella Atton: Partido Nacional Libertario
Distrito 28 (Magallanes)
- Rosa Garay Matamala: Federación Regionalista Verde Social
- Alejandra Elizabeth Toro Abello: Partido de la Gente
Senadores
Circunscripción Senatorial 9
- Luis Rojas Zuñiga – Verdes, Regionalistas y Humanistas Independiente Federación Regionalista Verde Social
Circunscripción Senatorial 6
- Liliana Romero Toro – Verdes, Regionalistas y Humanistas Federación Regionalista Verde Social
Circunscripción Senatorial 1
- María Erika Gamboa Contreras – Verdes, Regionalistas y Humanistas Federación Regionalista Verde Social