No reúne firmas o no acredita enseñanza media: Estas son todas las candidaturas rechazadas al Congreso - Chilevisión

01/09/2025 16:03

No reúne firmas o no acredita enseñanza media: Estas son todas las candidaturas rechazadas al Congreso

Fueron un total de 43 aspirantes a la Cámara Baja y 3 al Senado, cuyas candidaturas fueron rechazadas por el Servel debido a que no cumplieron con al menos una de las exigencias que dicta la ley.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El proceso previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre continúa su avance y este lunes el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el listado completo de las candidaturas al Congreso que fueron rechazadas.

Se trata de un total de 43 candidaturas a diputadas y diputados y otras tres senatoriales, que fueron denegadas por no cumplir con algún punto de las exigencias que dicta la ley.

Entre los motivos más comunes del rechazo está que los candidatos: no acreditaron haber cursado enseñanza media, no reunieron la cantidad mínima de patrocinadores, no adjuntaron correctamente declaraciones juradas o no cumple con el artículo 57 de la Constitución.

Revisa el listado completo acá

Diputados

Distrito 2 (Tarapacá)

  • Enzo Morales Norambuena: Federación Regionalista Verde Social
  • Jessica Becerra Cantillano: Partido de la Gente
  • Juan Bautista Lima Montero: Independiente

Distrito 4 (Atacama)

  • Luis Valderrama Maltez: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 5 (Coquimbo)

  • Carolina Tello Rojas: Frente Amplio (Unidad por Chile)
  • Felipe Esteban Alfred Torres: Partido de la Gente

Distrito 6 (Valparaíso)

  • Amal Salem Solis: Independiente (Renovación Nacional)
  • Marcia Ximena Marchant Farías: Partido de la Gente

Distrito 7 (Valparaíso)

  • Priscila Fleming Aranguiz: Federación Regionalista Verde Social
  • Flavio David Espinoza Mellado: Partido de la Gente
  • Zuliana Alejandra Araya Gutiérrez: Independiente

Distrito 8 (RM)

  • Osvaldo Javier Navarro Jamett: Independiente (Partido Humanista)
  • Valeska Mariella Lemus Guerra: Independiente (Acción Humanista)
  • Andre Alarcón Berríos: Partido de la Gente
  • Claudia Leiva Valero: Partido Alianza Verde Popular

Distrito 9 (RM)

  • Nicole Andrea Diez Navarro: Independiente (Partido Humanista)
  • Francisco Beriguete Mateo: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 10 (RM)

  • Carlos García Álvarez: Independiente (Partido Humanista)

Distrito 12 (RM)

  • Ximena Salinas González: Federación Regionalista Verde Social
  • Gloria Vera Rubio: Partido de la Gente

Distrito 13 (RM)

  • Mónica Gloria Reyes Riffo: Independiente (Partido Humanista)
  • Yaskara Vargas Gajardo: Independiente
  • Jorge Opazo Castillo: Acción Humanista
  • Rosa Amelia Coliqueo Calvila: Partido Alianza Verde Popular

Distrito 14 (RM)

  • Carlos Barberis Avendaño: Partido Social Cristiano

Distrito 16 (O’Higgins)

  • Noemí del Carmen Pérez Vidal: Partido Alianza Verde Popular

Distrito 17 (Maule)

  • Karina Valenzuela Veas: Demócratas Chile
  • Carlos Henríquez Ramírez: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 20 (Biobío)

  • Trinidad Florinda Alarcón Villagrán: Independiente (Igualdad)
  • María Candelaria Acevedo Sáez: Partido Comunista de Chile
  • Diego Antonio Carvajal Basualto: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 21 (Biobío)

  • Juan Godoy Rivera: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 22 (Araucanía)

  • Luis Alberto Ojeda Contreras: Movimiento Amarillos por Chile

Distrito 23 (Araucanía)

  • Gerardo Mourgues Benavides: Partido Ecologista Verde

Distrito 24 (Los Ríos)

  • Juan Carlos Gómez Gómez: Partido Social Cristiano
  • Geraldina Argelia Solís Pérez: Partido de la Gente

Distrito 25 (Los Lagos)

  • Jaime Paredes Paredes: Partido Social Cristiano
  • Nataly Javiera Oyarzo Cárdenas: Partido Liberal de Chile
  • Gustavo Lobos Contreras: Federación Regionalista Verde Social

Distrito 26 (Los Lagos)

  • Luis Vargas Machado: Partido de la Gente

Distrito 27 (Aysén)

  • Carlos Alberto Mella Atton: Partido Nacional Libertario

Distrito 28 (Magallanes)

  • Rosa Garay Matamala: Federación Regionalista Verde Social
  • Alejandra Elizabeth Toro Abello: Partido de la Gente

Senadores

Circunscripción Senatorial 9

  •  Luis Rojas Zuñiga – Verdes, Regionalistas y Humanistas Independiente Federación Regionalista Verde Social

Circunscripción Senatorial 6

  •  Liliana Romero Toro – Verdes, Regionalistas y Humanistas Federación Regionalista Verde Social

Circunscripción Senatorial 1

  •  María Erika Gamboa Contreras – Verdes, Regionalistas y Humanistas Federación Regionalista Verde Social
01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025