 Elecciones 2025: Esta es la lista completa de los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 17:40

Elecciones 2025: Esta es la lista completa de los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos

Ya están definidos los cinco pactos parlamentarios que buscarán un cupo en las próximas elecciones de noviembre de 2025. A continuación te contamos cuáles son y los partidos que los conforman.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes finalizó el proceso de inscripción de candidaturas en el Servicio Electoral (Servel) de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. 

Con esto, ya quedaron definidos los distintos pactos parlamentarios y los nombres que los representarán en la papeleta el próximo 16 de noviembre.

Elecciones 2025: Estos son los pactos parlamentarios y los partidos que los conforman 

Son cinco los pactos electorales que oficializaron su inscripción en las inmediaciones del Servel para las elecciones de noviembre, dos del oficialismo, dos de oposición y uno de izquierda no oficialista

A continuación, los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos:

  • Unidad para Chile: Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Radical PR), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC). 
  • Cambio por Chile: Republicanos (PRCh), Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL).
  • Chile Grande y Unido: Evolución Política (Evópoli o EVO), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Demócratas.
  • Verdes, Regionalistas y Humanos: Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista (AH), la Alianza Verde Popular (PAVP) y el Partido Popular.
  • Izquierda Ecologista Popular: Partido Humanista (PH) y el Partido Igualdad (PI).

Partidos que competirán sin un pacto 

Dentro de los partidos políticos que buscarán un cupo fuera de listas parlamentarias se encuentran: Partido de la Gente (PDG), Partido de Trabajadores Revolucionarios, Amarillos por Chile y el Partido Ecologista Verde


Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025