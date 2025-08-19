Elecciones 2025: Esta es la lista completa de los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos - Chilevisión

Ya están definidos los cinco pactos parlamentarios que buscarán un cupo en las próximas elecciones de noviembre de 2025. A continuación te contamos cuáles son y los partidos que los conforman.

Este lunes finalizó el proceso de inscripción de candidaturas en el Servicio Electoral (Servel) de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.

Con esto, ya quedaron definidos los distintos pactos parlamentarios y los nombres que los representarán en la papeleta el próximo 16 de noviembre.

Elecciones 2025: Estos son los pactos parlamentarios y los partidos que los conforman

Son cinco los pactos electorales que oficializaron su inscripción en las inmediaciones del Servel para las elecciones de noviembre, dos del oficialismo, dos de oposición y uno de izquierda no oficialista.

A continuación, los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos:

Unidad para Chile: Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Radical PR), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC).

Cambio por Chile: Republicanos (PRCh), Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL).

Chile Grande y Unido: Evolución Política ( Evópoli o EVO), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Demócratas.

Verdes, Regionalistas y Humanos: Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista (AH), la Alianza Verde Popular (PAVP) y el Partido Popular.

Izquierda Ecologista Popular: Partido Humanista (PH) y el Partido Igualdad (PI).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Partidos que competirán sin un pacto

Dentro de los partidos políticos que buscarán un cupo fuera de listas parlamentarias se encuentran: Partido de la Gente (PDG), Partido de Trabajadores Revolucionarios, Amarillos por Chile y el Partido Ecologista Verde.





