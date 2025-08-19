Elecciones 2025: Esta es la lista completa de los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos - Chilevisión

Ya están definidos los cinco pactos parlamentarios que buscarán un cupo en las próximas elecciones de noviembre de 2025. A continuación te contamos cuáles son y los partidos que los conforman.
Este lunes finalizó el proceso de inscripción de candidaturas en el Servicio Electoral (Servel) de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.
Con esto, ya quedaron definidos los distintos pactos parlamentarios y los nombres que los representarán en la papeleta el próximo 16 de noviembre.
Son cinco los pactos electorales que oficializaron su inscripción en las inmediaciones del Servel para las elecciones de noviembre, dos del oficialismo, dos de oposición y uno de izquierda no oficialista.
A continuación, los pactos parlamentarios y sus respectivos partidos:
Dentro de los partidos políticos que buscarán un cupo fuera de listas parlamentarias se encuentran: Partido de la Gente (PDG), Partido de Trabajadores Revolucionarios, Amarillos por Chile y el Partido Ecologista Verde.