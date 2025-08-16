 Partidos oficialistas inscriben en el Servel pacto parlamentario junto a la DC - Chilevisión
16/08/2025 12:50

Partidos oficialistas inscriben en el Servel pacto parlamentario junto a la DC

El pacto, que reúne al Frente Amplio, PS, PPD, PC, PL, PR y la DC, se inscribió a dos días del cierre del plazo del Servel y respalda la candidatura de Jeannette Jara, según indicaron los partidos en un comunicado.

Publicado por CHV Noticias

El pacto Unidad por Chile, integrado por seis partidos oficialistas más la Democracia Cristiana, inscribió este sábado un acuerdo parlamentario para las próximas elecciones de noviembre. 

Se trata de un pacto que agrupa al Frente Amplio, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Comunista, el Partido Radical  y la DC

“Este paso representa un logro significativo, cuyo propósito central es proyectar un Parlamento comprometido con el futuro de Chile y su gente, respaldando la candidatura de Jeannette Jara”, señalaron a través de un comunicado. 

En el texto, los partidos subrayaron que su compromiso “se sustenta en el respeto irrestricto a la democracia, a la Constitución y a las instituciones que nos hemos dado como sociedad para construir una patria mejor para todas y todos”.

La inscripción del pacto se concretó a dos días de que venza el plazo del Servel para registrar candidaturas, y tras la decisión de la Federación Regionalista Verde Social y de Acción Humanista de marginarse del acuerdo.

