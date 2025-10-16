No podrá ser candidato a diputado: Tricel rechazó recurso de reposición de Daniel Jadue - Chilevisión

La votación fue de tres votos contra uno para rechazar el recurso presentado por los abogados del exalcalde de Recoleta.

Este jueves, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el recurso de reposición que había presentado la defensa de Daniel Jadue luego de que fuera excluido del padrón electoral para poder presentarse a una candidatura.

La votación fue de tres votos contra uno para rechazar el recurso presentado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, donde el exalcalde de Recoleta buscaba ser candidato a diputado del distrito 9 de la región Metropolitana.

"La resolución que se ha adoptado frente a la petición de reconsideración extraordinaria, con nuevos antecedentes, presentada por la defensa del señor Jadue es la siguiente: El tribunal rechaza la solicitud", partió declarando Mauricio Silva, presidente del Tricel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Silva también afirmó que debido a que la decisión del Tricel de excluirlo del padrón es una resolución judicial, la sentencia es "definitiva por su naturaleza, y no admite modificaciones, salvo de cuestiones de hecho".

"Supongamos que una sentencia cualquiera tiene un error numérico, eso se puede corregir... Pero este recurso no está concebido en la ley. El recurso intentado no está concebido en la ley", cerró.

Cabe señalar que Tricel decidió excluir a Jadue del padrón tras una reclamación en base al artículo 16 de la Constitución, donde Jadue por ser acusado en el caso de Farmacias Populares no tenía derecho a sufragio y por ende a postularse como candidato.