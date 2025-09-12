PC tras fallo del Tricel contra Jadue: “La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular” - Chilevisión

La colectividad no descartó que el exalcalde de Recoleta recurra "a todas las instancias que sean pertinentes", incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Partido Comunista (PC) reaccionó este viernes al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que inhabilitó la candidatura a diputado de Daniel Jadue tras la apelación presentada por Renovación Nacional.

El organismo excluyó al exalcalde de Recoleta del padrón electoral, por lo que no podrá seguir adelante con su postulación al Congreso.

Ante esto, la colectividad de Jadue señaló que "respetamos la competencia de los tribunales, no obstante, no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial. Las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular".

"Tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna", agregaron.

"La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos, por lo que buscan impedir que ese respaldo se exprese democráticamente", sumó el partido.

De acuerdo al PC, desde la oposición "no quieren que sea el pueblo quien decida: prefieren que sean los tribunales los que definan, quién puede o no ser candidato".

Al finalizar, la colectividad no descarta que Jadue recurra "a todas las instancias que sean pertinentes", incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Revisa el comunicado acá: