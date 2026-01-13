¡Apareció! Turista grabó a Naya Fácil en Egipto tras su preocupante desaparición por días de redes - Chilevisión

Cuando se cumplen dos días desde que no publica contenido en redes sociales, la influencer fue capturada por una creadora de contenidos mientras recorría los alrededores de las Pirámides de Guiza.

En medio de una creciente preocupación entre sus seguidores por su ausencia en redes sociales, una turista grabó a Naya Fácil mientras se encontraba recorriendo los alrededores de las Pirámides de Guiza en Egipto.

Se trata de una influencer chilena radicada en Londres, quien hoy se encuentra visitando la ciudad de El Cairo. Y al parecer formaría parte del mismo tour contratado por la ex embajadora del Festival de Viña del Mar.

La mujer publicó este martes un video en sus historias de Instagram a eso de las 11:00 de la mañana hora local (16:00 horas en Egipto), donde se logra ver a la personalidad de internet.

"Ahora sí hay cosas que ver, Naya", se oye a decir a la mujer que capturó el registro. "Esto es lo que le gusta", complementó, mientras seguía con su cámara a la sonriente influencer que estaba grabando la locación.

Vale recordar que, en conversación con CHV Noticias, el mejor amigo de la celebridad, Tomás Printemps, actualizó su estado en el país africano y entregó nuevos antecedentes sobre su estadía.

"Sí están bien (Naya y su hermana), está medio afectada, más que nada como psicológicamente por el ambiente allá, pero está bien", declaró. "Está bien, pero es lo único que podemos decir", agregó.