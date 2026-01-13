 Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...” - Chilevisión
13/01/2026 10:30

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

Publicado por CHV Noticias

David Montoya y Tomás Printemps, amigos de Naya Fácil, se refirieron al estado actual de la influencer en medio de la preocupación por su inactividad en redes sociales.

La creadora de contenidos, quien acostumbra a mantener al tanto a sus seguidores de todos sus pasos, cumplió más de 24 horas desde la última vez que publicó una historia en Instagram.

Esta situación ocurre después de haber manifestado "miedo" y "angustia" en su viaje por Egipto, especialmente con la falta de señalización y control de tránsito.

"Es demasiado fuerte para mí, de verdad. Fue una hora que sentí todo el rato que me iba a morir", sostuvo Naya en una de sus últimas publicaciones.

¿Qué dijeron los amigos de Naya Fácil?

Durante La Previa de Fiebre de Baile, The Ellas Show revelaron detalles del complejo momento que estaría viviendo Naya Fácil en tierras egipcias.

"Está un poco preocupada por el país. Dice que no le gusta mucho el país, que los hombres la tratan muy mal", señaló David en el programa digital.

Por su parte, Tomás, en conversación con CHV Noticias, indicó que la influencer "está bien" y que ya tomaron contacto con ella durante la tarde del lunes.

"Sí están bien (Naya y su hermana, Sigrid), está medio afectada, más que nada como psicológicamente por el ambiente allá, pero está bien", recalcó.

