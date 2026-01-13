“Fue un sueño”: La última publicación de Naya Fácil antes de “desaparecer” de las redes en Egipto - Chilevisión

La influencer llegó hace unos días al país africano y, tras manifestar su preocupación por su integridad y seguridad, dejó de hacer publicaciones. El último post corresponde a una foto que se tomó en Dubai.

Este martes se cumplirán 48 horas desde que la influencer Naya Fácil apareció por última vez en su cuenta de Instagram, esto, mientras se encuentra de viaje por Egipto para conocer las pirámides de Guiza.

Vale mencionar que la personalidad de internet es conocida por compartir contenido en redes sociales de manera constante, pues ha obtenido reconocimiento por mostrar su día a día en las plataformas.

Es por esto que la ausencia de la ex embajadora del Festival de Viña del Mar ha despertado la preocupación entre sus seguidores, ya que han considerado inusual que no publique historias o realice publicaciones.

"Última fotito en Dubai", fue el último post que subió en la red. "Cumplí uno de los sueños más grande que tenía respecto a viajes, que era conocer los Emiratos Árabes", sinceró.

"Fue un sueño estar en esta ciudad y volvería mil veces. Espero haberles mostrado lo que esperaban mis facilines y gracias por viajar junto a mí, fueron días increíbles", escribió también.

Se trata de un carrusel de fotografías donde Nayadeth aparece al interior de la mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, con la particularidad de que está vestida con una burka color negro y dorado, que es una prenda tradicional en países de religión islámica.

Preocupación entre seguidores de Naya Fácil

Los comentarios en torno a la ausencia de la influencer han abundado en sus publicaciones. "Estamos todas preocupadas, espero sólo estés descansado o algo le haya pasado a tu Internet, lo que sea. Pero nos tienes a todas preocupadas", comentó una usuaria.

"¿Alguien sabe de la Naya? Lleva horas sin publicar", "Yo cada 5 minutos entrando a Insta a ver si Naya ha subidos estados.... debo admitir que sin Naya las redes son un asco" y "No sabemos nada de ella hace dos días, qué desesperante!!!", fueron otras de las reacciones.

Tras su llegada a Egipto, la influencer compartió un testimonio donde relató cómo estaba siendo su estadía en el país. "A nadie le gustaría estar en los zapatos que estamos, de sentir todo el rato que vamos a morir", contó hace unos días.