 “Fue un sueño”: La última publicación de Naya Fácil antes de “desaparecer” de las redes en Egipto - Chilevisión
Minuto a minuto
Rifles, cuchillos y un detenido: Investigan hallazgo de arsenal de armas en municipio de San Ramón Constanza Martínez, presidenta del FA, por absolución de Claudio Crespo: “Consagra la impunidad” VIDEO | Gritos y empujones: Tensión en Centro de Justicia tras absolución de Claudio Crespo Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó” “Haremos un homenaje a nuestros Carabineros”: La reacción de Zamora por absolución de Claudio Crespo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/01/2026 09:40

“Fue un sueño”: La última publicación de Naya Fácil antes de “desaparecer” de las redes en Egipto

La influencer llegó hace unos días al país africano y, tras manifestar su preocupación por su integridad y seguridad, dejó de hacer publicaciones. El último post corresponde a una foto que se tomó en Dubai.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se cumplirán 48 horas desde que la influencer Naya Fácil apareció por última vez en su cuenta de Instagram, esto, mientras se encuentra de viaje por Egipto para conocer las pirámides de Guiza.

Vale mencionar que la personalidad de internet es conocida por compartir contenido en redes sociales de manera constante, pues ha obtenido reconocimiento por mostrar su día a día en las plataformas.

Es por esto que la ausencia de la ex embajadora del Festival de Viña del Mar ha despertado la preocupación entre sus seguidores, ya que han considerado inusual que no publique historias o realice publicaciones.

"Última fotito en Dubai", fue el último post que subió en la red. "Cumplí uno de los sueños más grande que tenía respecto a viajes, que era conocer los Emiratos Árabes", sinceró.

"Fue un sueño estar en esta ciudad y volvería mil veces. Espero haberles mostrado lo que esperaban mis facilines y gracias por viajar junto a mí, fueron días increíbles", escribió también.

Se trata de un carrusel de fotografías donde Nayadeth aparece al interior de la mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, con la particularidad de que está vestida con una burka color negro y dorado, que es una prenda tradicional en países de religión islámica.

Preocupación entre seguidores de Naya Fácil

Los comentarios en torno a la ausencia de la influencer han abundado en sus publicaciones. "Estamos todas preocupadas, espero sólo estés descansado o algo le haya pasado a tu Internet, lo que sea. Pero nos tienes a todas preocupadas", comentó una usuaria.

"¿Alguien sabe de la Naya? Lleva horas sin publicar", "Yo cada 5 minutos entrando a Insta a ver si Naya ha subidos estados.... debo admitir que sin Naya las redes son un asco" y "No sabemos nada de ella hace dos días, qué desesperante!!!", fueron otras de las reacciones.

Tras su llegada a Egipto, la influencer compartió un testimonio donde relató cómo estaba siendo su estadía en el país. "A nadie le gustaría estar en los zapatos que estamos, de sentir todo el rato que vamos a morir", contó hace unos días.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026