Congreso despacha a ley proyecto que prohíbe uso de celulares en sala de clases: Regirá desde 2026 - Chilevisión

02/12/2025 16:10

Congreso despacha a ley proyecto que prohíbe uso de celulares en sala de clases: Regirá desde 2026

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en la Cámara baja con 124 votos a favor y solo dos abstenciones. Tras su aprobación, los establecimientos educacionales tendrán la obligación de actualizar sus reglamentos antes del 30 de junio de 2026. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que prohíbe y regula el uso de celulares al interior de las salas de clases en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media. 

La iniciativa, que comenzará a regir durante el 2026, recibió un amplio apoyo en la Cámara con 124 votos a favor y solo dos abstenciones. 

De igual manera, la ley contemplará excepciones detalladas para el uso de dispositivos móviles, como en situaciones de emergencia, salud y en las que sean de utilidad para el desarrollo de actividades pedagógicas.

También se considerarán válidas las solicitudes de apoderados por razones de seguridad.  

Según lo informado por las autoridades y el ministro de Educación Nicolás Cataldo, los establecimientos educacionales tendrán la obligación de actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación deberá entregar una evaluación nacional sobre rendimiento, bienestar y acceso digital. 

En el caso de los estudiantes de enseñanza media, se espera que exista mayor flexibilidad, considerando la autonomía del estudiante. Para eso las instituciones podrán definir horarios y lugares que regulen el uso del celular

