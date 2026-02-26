“Uno tiene que respetar...”: Asskha Sumatra quedó en shock tras sentir pifias en plena conferencia de prensa de Viña 2026 - Chilevisión

Durante la madrugada de este jueves, Asskha Sumatra sufrió el corte abrupto de su rutina de humor en Viña 2026 y desató el caos en la Quinta Vergara. La decisión de la organización del certamen causó la furia del monstruo, quienes pifiaron a los animadores incluso durante la competencia internacional. Sumatra llegó a la conferencia de prensa y quedó en shock al notar la reacción del público: "Todos tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo; el tiempo está destinado y también, como artista, uno tiene que respetar al que viene, que eso es importantísimo (...) Si están las dos gaviotas y la gente está feliz todavía reclamando, lo encuentro que está bien hecho, la pega está espectacular", concluyó.