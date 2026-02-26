 “Uno tiene que respetar...”: Asskha Sumatra quedó en shock tras sentir pifias en plena conferencia de prensa de Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 10:58

“Uno tiene que respetar...”: Asskha Sumatra quedó en shock tras sentir pifias en plena conferencia de prensa de Viña 2026

Durante la madrugada de este jueves, Asskha Sumatra sufrió el corte abrupto de su rutina de humor en Viña 2026 y desató el caos en la Quinta Vergara. La decisión de la organización del certamen causó la furia del monstruo, quienes pifiaron a los animadores incluso durante la competencia internacional. Sumatra llegó a la conferencia de prensa y quedó en shock al notar la reacción del público: "Todos tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo; el tiempo está destinado y también, como artista, uno tiene que respetar al que viene, que eso es importantísimo (...) Si están las dos gaviotas y la gente está feliz todavía reclamando, lo encuentro que está bien hecho, la pega está espectacular", concluyó.

