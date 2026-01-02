¿Quién es la pareja de Mariana di Girolamo? Actriz anunció que está embarazada de su primer hijo - Chilevisión

La actriz desató una ola de reacciones en redes sociales tras el anuncio en Año Nuevo. Dentro de los comentarios se encuentra el de su pareja, el músico Sebastián Román.

La actriz Mariana di Girolamo dio la bienvenida al 2026 informando públicamente que se convertirá en madre por primera vez.

A través de Instagram, la intérprete de 35 años comunicó la noticia con una tierna fotografía en la que se observa su avanzado embarazo.

La publicación se llenó de elogios y cariños de usuarios, entre ellos el de su pareja, Sebastián Román, quien comentó con un emoji de sirena y un corazón.

¿Quién es Sebastián Román, pareja de Mariana di Girolamo?

Sebastián Román es un destacado músico, productor y DJ chileno, con quien Mariana ha compartido públicamente distintos momentos en redes sociales.

La carrera musical de Román está relacionada al mundo del house y la electrónica, presentándose en escenarios como Lollapalooza Chile y Primavera Sound con sus diferentes proyectos.

La pareja de Di Girolamo forma parte del grupo chileno MKRNI, con el que ha editado cinco discos de estudio. Además, hoy se presenta en distintas fiestas bajo el nombre artístico Persona RS.

Anteriormente, integró el dúo Roman & Castro junto al periodista y DJ Nicolás Castro, realizando colaboraciones con artistas como la actriz Daniela Vega y la cantante Nomi Ruiz.

Revisa imágenes acá: