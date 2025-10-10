Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte como presidenta: Cuál fue la razón y quien asumió el cargo - Chilevisión

La medida se aprobó por 121 votos a favor de 130 posibles por “incapacidad moral permanente” de la mandataria para enfrentar el crimen organizado. Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes.

El Congreso de Perú aprobó este viernes una moción de vacancia contra la por entonces presidenta Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente" para enfrentar al crimen organizado en el país, por lo que ha sido destituida de su cargo.

La ahora otrora mandataria asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por el Congreso, en medio de un contexto en que el entonces mandatario intentaba disolver al órgano legislativo.

La jefa de Estado enfrentó las últimas semanas fuertes críticas y protestas por la inseguridad en el país, con un nivel de desaprobación que llegó al 93%, según la encuesta Datum International. La situación se agravó esta semana con un tiroteo contra una reconocida banda musical.

Fue así como diputados de oposición presentaron este jueves cuatro mociones para destituirla. Fueron admitidos y Boluarte fue citada anoche para ejercer su derecho a defenderse. No acudió pero sí lo hizo su abogado, quien emitió un comunicado en redes sociales.

“Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”, acusó en X.

El Congreso dio el visto bueno a las cuatro mociones con 122 votos a favor de un total de 130, cifra superior a los 87 requeridos. Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso, dos que renunciaron, uno que completó su mandato interino y ahora Jose Jerí.

Las últimas palabras de Boluarte como presidenta

Desde el Palacio de Gobierno y acompañada por sus ministros de Estado, Dina Boluarte entregó un último discurso y recordó que asumió el cargo en 2022 tras el fallido quiebre democrático de Estado de Castillo.

“Recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República, el mismo Congreso que aprobó la vacancia presidencial con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país”, declaró.

“No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo en mi gobierno”, sostuvo.

Finalmente, realizó un balance de su gestión, destacando que asumió en el contexto de una “crisis social, política y económica”, y repasó lo logros y gestiones hechas durante los 2 años y 10 meses que estuvo al frente del gobierno.

José Jerí, el nuevo presidente interino de Perú

Aprobada la vacancia, el abogado José Jerí, quien hasta hace pocas horas era el presidente del Congreso, asumió la madrugada de este viernes como presidente interino de Perú por sucesión constitucional.

Llegó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra y, al momento de jurar como jefe de Estado, anunció que sus esfuerzos estarán abocados a llegar una "transición de empatía", ante las eventuales próximas elecciones presidenciales.

También abordó la crisis de seguridad que atraviesa el país y dijo que declarará la guerra a las organizaciones criminales. "El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana, el principal enemigo que nos aqueja", advirtió.

"Las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia”, sostuvo en su primer discurso.