Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto - Chilevisión

09/10/2025 11:37

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

Publicado por CHV Noticias

Cuatro músicos terminaron heridos de gravedad tras una violenta balacera en el distrito limeño de Chorrillos, Perú.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en pleno concierto de la destacada agrupación peruana Agua Marina.

Según consignó el medio local RPP Noticias, las autoridades policiales reportaron que cuatro miembros de la orquesta resultaron con lesiones de diversa consideración.

Lo que se sabe de balacera en Perú

De acuerdo con las primeras diligencias, dos sujetos a bordo de una moto abrieron fuego desde la parte posterior del escenario, una zona que no contaba con medidas de seguridad ni evaluación de riesgos.

En el lugar se encontraron al menos 27 casquillos de bala, lo que da cuenta de la magnitud del ataque.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, fundadores y líderes de Agua Marina. Luis Quiroga, quien habría recibido tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, permanece en estado delicado. Su hermano Manuel, en tanto, sufrió lesiones de menor gravedad.

Los otros integrantes afectados son el tecladista César Augusto More Nizama y el animador Wilson Javier Ruiz Julca, ambos fuera de peligro.

Agua Marina, agrupación peruana

Las autoridades indicaron que se revisarán las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes, mientras que la Policía Nacional de Perú (PNP) activó un plan cerco en la zona como parte del operativo de búsqueda.

El ataque ha generado conmoción entre los seguidores de Agua Marina, una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia peruana, con más de cinco décadas de trayectoria artística.

A través de redes sociales, asistentes al evento han viralizado registros del momento:

Publicidad

09/10/2025

