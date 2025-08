“Nunca vi uno”: Adulta mayor que llevó a su nieto a “conocer” el tsunami desata polémica en Perú - Chilevisión

Ayer, en medio de las alarmas de tsunami que se encendieron en las costas del océano Pacífico por el terremoto en Rusia, hubo un inusual hecho que causó indignación y debate entre usuarios de redes sociales.

Una adulta mayor llevó a su nieto a las costas de Chorrillos, en la provincia de Lima, para que el pequeño "viera y conociera" el desastre natural que debía aproximarse al lugar.

La particular escena quedó registrada por el canal de televisión Latina Noticias en plena transmisión en vivo y, al ver esto, la periodista decidió dialogar con la mujer para entender su arriesgada decisión.

"Escuché en la televisión en la mañana y me alerté... Quería ver algo porque yo tampoco había visto nunca un tsunami; traigo a mi nieto para que también vea y conozca", explicó la mujer.

Tras eso, la entrevistadora continuó indagando sobre los motivos y le preguntó a la abuela si sabía de los riesgos a los que se exponía.

"Nos han dicho que es algo preventivo, no de alto riesgo. Bueno, es lo que he escuchado, no como una prohibición, porque no se sabe a cuántos metros van a llegar las olas", contestó.