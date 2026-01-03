RUEDA DE PRENSA | Donald Trump tras bombardeo y captura de Nicolás Maduro - Chilevisión

Cerca de una hora duró la rueda de prensa ofrecida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del ataque terrestre que el país concretó durante la madrugada en Caracas, Venezuela, en el que Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos y luego trasladados hacia el país norteamericano. En su intervención, el magnate anunció que "dirigirán" el país, sinceró su plan de "recuperar" petroleras, habló sobre otros países del continente e incluso mencionó a Chile. Revisa aquí su alocución completa.