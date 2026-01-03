VIDEO | “Yo respaldé al hombre...”: La mención de Donald Trump a Chile tras captura de Maduro - Chilevisión

Durante el mediodía de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una rueda de prensa tras la captura de Nicolás Maduro y los ataques aéreos a Caracas registrados durante la madrugada.

En ella afirmó que desde Washington asumirán el control de Venezuela hasta que se concrete una transición "segura y adecuada", que manejarán la industria petrolera y también tuvo palabras para el poderío del país norteamericano en Latinoamérica.

Tras ser consultado por el presente de la región latinoamericana, el mandatario señaló que "bajo esta nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental (Latinoamérica y resto de las Américas) no volverá a ser cuestionado de nuevo".

En la misma línea, defendió tener una buena relación con los presidentes latinoamericanos, argumentando haber respaldado a José Antonio Kast como presidente electo de Chile y a Javier Milei en Argentina.

"Yo respaldé al presidente ganador en Honduras, al hombre que ganó en Chile y al que ganó en Argentina y no está yendo bien con ese grupo", indicó el mandatario.