 “Ganancias para el país”: El plan de Donald Trump para controlar el petróleo venezolano - Chilevisión
Minuto a minuto
“Mañana podría ser cualquier otro”: Pdte. Boric reafirma condena a ataque de EEUU y hace llamado a la ONU Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso” Kast valora caída de Maduro y califica su captura como “una gran noticia para la región” Pdte. Boric condena ataques en Venezuela: “La crisis debe resolverse mediante el diálogo” “Nos vamos de Chile”: Venezolanos celebran en Santiago la caída del régimen de Nicolás Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/01/2026 15:07

“Ganancias para el país”: El plan de Donald Trump para controlar el petróleo venezolano

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos afirmó que el país norteamericano tomará control de la industria petrolera en Venezuela.

Publicado por Javier Muñoz Díaz

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que tomarán el control de la industria petrolera en Venezuela. 

Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó que "las compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de un sector, que, de acuerdo a sus palabras, se encuentra "en muy mal estado".

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", indicó desde su residencia en Mar-a-Lago. 

Tras captura de Maduro: Trump afirma que tomará el control del petróleo en Venezuela

Si bien el presidente norteamericano argumentó el bombardeo a Caracas y la captura de Maduro como un combate al narcotráfico, hace algunas semanas ya había declarado que "querían recuperar el petróleo", haciendo referencia a las expropiaciones realizadas por Hugo Chávez a las multinacionales ExxonMobil y ConocoPhillips entre los años 2008 y 2010. 

Tras el ataque, Trump señaló que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo. 

Estas declaraciones se suman a su intención de "dirigir Venezuela hasta lograr una transición segura".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Esposado y con capucha: Así fue el momento en que Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York

Su captura se concretó durante la madrugada, luego de que fuerzas militares norteamericanas atacaran Caracas. 

03/01/2026

VIDEO | “Yo respaldé al hombre...”: La mención de Donald Trump a Chile tras captura de Maduro

Durante la rueda de prensa oficial tras el ataque estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el presidente estadounidense habló sobre su poderío en la región.

03/01/2026

“Dirigiremos el país”: Donald Trump anuncia que EEUU controlará Venzuela tras captura de Nicolás Maduro

"Vamos a controlar el país", dijo el magnate, quien aseguró que hasta ahora el país no ha logrado explotar el petróleo de forma óptima. Asimismo, indicó que será por un periodo a la espera de una transición.

03/01/2026

En buzo y esposado: Trump publica foto de Nicolás Maduro arrestado tras bombardeo en Caracas

El líder del régimen venezolano fue arrestado por personal de la Delta Force de Estados Unidos durante la madrugada del sábado.

03/01/2026