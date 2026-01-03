“Ganancias para el país”: El plan de Donald Trump para controlar el petróleo venezolano - Chilevisión

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos afirmó que el país norteamericano tomará control de la industria petrolera en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que tomarán el control de la industria petrolera en Venezuela.

Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó que "las compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de un sector, que, de acuerdo a sus palabras, se encuentra "en muy mal estado".

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", indicó desde su residencia en Mar-a-Lago.

Si bien el presidente norteamericano argumentó el bombardeo a Caracas y la captura de Maduro como un combate al narcotráfico, hace algunas semanas ya había declarado que "querían recuperar el petróleo", haciendo referencia a las expropiaciones realizadas por Hugo Chávez a las multinacionales ExxonMobil y ConocoPhillips entre los años 2008 y 2010.

Tras el ataque, Trump señaló que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo.

Estas declaraciones se suman a su intención de "dirigir Venezuela hasta lograr una transición segura".