“Dirigiremos el país”: Donald Trump anuncia que EEUU controlará Venzuela tras captura de Nicolás Maduro - Chilevisión

03/01/2026 13:47

“Dirigiremos el país”: Donald Trump anuncia que EEUU controlará Venzuela tras captura de Nicolás Maduro

"Vamos a controlar el país", dijo el magnate, quien aseguró que hasta ahora el país no ha logrado explotar el petróleo de forma óptima. Asimismo, indicó que será por un periodo a la espera de una transición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que, tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición.

Durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario señaló: “Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”.

Trump reforzó esa idea minutos más tarde al insistir: “Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata”.

Si bien no entregó detalles sobre cómo se implementaría ese control ni por cuánto tiempo se extendería, el presidente aseguró que busca “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.

En esa misma línea, adelantó que empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para “gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país”.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda”, agregó. 

En una entrevista previa con Fox News, Trump había señalado que evaluaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

03/01/2026

