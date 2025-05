Miguelo habló por primera vez sobre la muerte de su hijo en Podemos Hablar: “Ofrecí mi vida a cambio” - Chilevisión

El reconocido cantante de 68 años sufrió en noviembre del año pasado el deceso de su hijo y, en conversación con Diana Bolocco, se refirió por primera vez a la dura partida.

Como un año "de penas y glorias" definió Miguelo su 2024 en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, año en que falleció su hijo Sebastián a la edad de 33 años.

En el programa, cuyo estreno será esta noche y participarán también María José Quiroz y Simón de la Costa, el cantante habló por primera vez del deceso y ahondó en el gran impacto que la pérdida tuvo en su vida personal.

Miguel Elías Esbir Barco, su verdadero nombre, relató que Sebastián fue un luchador y que ambos aprovecharon cada momento juntos: "Se aferró a la vida... Se expresaba con la mirada y su sonrisa".

Sobre la partida, también recordó que "yo estaba fuera de Chile y la que tuvo que decirme eso fue Andrea (su pareja) y no sabía como decirme", manifestó en relación a como se enteró. "Ha pasado el tiempo y voy a estar de luto toda mi vida", agregó.

El accidente del hijo que cambió sus vidas para siempre

Miguelo también abordó el accidente doméstico que su hijo tuvo a los dos años y medio y que marcó su vida para siempre, pues le provocó un daño cerecbral irreversible.

"El accidente de Sebastián fue una bomba atómica... cambió todo, cambió la vida", confesó, para agregar que "no me acuerdo quien me llamó, tengo algunos lapsus. Yo agarro mi moto, llego y mi hijo estaba muerto".

El entonces pequeño cayó a una piscina a principios de los años 90 y quedó con graves secuelas. "Tuve una guerra más o menos fuerte con el de arriba... Muchas veces le ofrecí mi vida a cambio de que se mejorara Sebastián, pero nunca me hizo caso", recordó Miguelo.