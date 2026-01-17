Los emotivos mensajes que famosos dedicaron a Diana Bolocco tras la muerte de su madre - Chilevisión

La animadora de Fiebre de Baile compartió la noticia en sus redes sociales con una emotiva publicación y se llenó de mensajes de apoyo y muestras de cariño por parte de varias figuras del espectáculo.

Este sábado Diana Bolocco dio a conocer el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck, a los 90 años, luego de un largo cáncer que la afectó.

La animadora de Chilevisión hizo en anuncio con una sentida publicación en sus redes sociales en la que aparece tomando la mano de su progenitora junto a su familia.

"Vuela alto mamita linda", escribió en su cuenta de Instagram.

Tras comunicar la noticia, Diana Bolocco se llenó de mensajes de apoyo y palabras de cariño por parte de varias figuras del espectáculo que expresaron su sentir.

“Lola querida, siempre estarás entre nosotros con tu bondad y humor único”, destacó Cristián Sánchez, esposo de la comunicadora.

Otro que se pronunció fue Julián Elfenbein, quien envió su cariño para toda la familia: “Bendiciones miles a ti amiga y a toda la familia. Como te dije a ti y anoche a Cecilia, estoy para ayudarles en lo que sea”.

“Todo el amor para ti y tu familia, Diana querida”, comentó Millaray Viera.

Otros famosos que se sumaron a los menajes de apoyo a la familia Bolocco fueron Eduardo de la Iglesia, Raúl Peralta, Jordi Castell, Luis Jara, Ignacio Gutiérrez, Gino Costa, Daniel Fuenzalida, Carla Jara, Benjamín Vicuña, Emilia Daiber, entre muchos otros.

La despedida de Diana Bolocco a su madre