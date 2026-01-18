“Un abrazo al cielo”: Hijo de Diana Bolocco dedicó sentida despedida a su abuela - Chilevisión

El joven compartió un mensaje y varias fotos familiares en una publicación en redes sociales con un mensaje que fue comentado con cariño por su madre.

Pedro Cisternas, el hijo mayor de Diana Bolocco, se sumó a las despedidas por la muerte de su abuela Rose Marie Fonck.

Hasta ahora, algunos miembros de la famila que se han manifestado en público han sido la propia animadora de Fiebre de Baile y el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem.

A ellos también se sumó el ingeniero con una publicación en su cuenta de Instagram en la que la compartió una serie de fotos familiares desde su infancia hasta la actualidad.

“Rolita querida, qué regalo haberte tenido tan cerca durante toda mi vida. Fuiste realmente única. Los mejores recuerdos contigo. Un abrazo al cielo”, escribió.

El post se llenó de mensajes de cariño y apoyo para la familia de parte de figuras como Cristián Sánchez, Marcela Vacarezza, Martín Cárcamo, Emilia Daiber, Tita Ureta, entre otros.

Incluso la propia Diana Bolocco comentó con un emotivo mensaje: “Ay mi mamita… La mejor mamá y abuela del mundo”.

