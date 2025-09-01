Hijo mayor de Diana Bolocco presentó oficialmente a su nueva polola: Mostró emotivo detalle - Chilevisión

Pedro Cisternas capturó algunos momentos de su nuevo romance y los compartió a través de un video de su rutina en sus redes sociales.

Pedro Cisternas, el hijo mayor de Diana Bolocco, sorprendió en redes sociales al presentar a su nueva polola.

El joven acostumbra a compartir videos de su día a día y relatar parte de su rutina a sus seguidores de Instagram.

Fue en ese contexto en el que el estudiante de ingenieria mostró por primera vez a su nueva pareja de manera pública a través de sus historias.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Acompáñame hoy. Empiezo a pata pelada en el pasto, recibiendo los primeros rayos con un poco de movilidad. Creatina, ducha y a trabajar”, inició en su relato.

Cabe recordar que en su adolescencia el hijo mayor de Diana Bolocco protagonizó un conocido romance con Florencia Araneda, la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

La nueva polola de Pedro Cisternas

Luego de completar su entrenamiento, Pedro Cisternas fue a la casa de su novia y captó breves registros de la joven llamada Rafaela.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Me vine a la casa de esta señorita, Rafaela, mi polola, porque nos íbamos a comer”, adelantó.

Seguido de eso, mostró detalles de la romántica cena que tuvieron durante la noche.

“Nos fuimos a una parrillada japonesa en Barrio Italia que estaba tremenda. De postre obvio que helado. Me fui un rato a su casa y luego me fui a la mía”, contó.