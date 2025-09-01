 Hijo mayor de Diana Bolocco presentó oficialmente a su nueva polola: Mostró emotivo detalle - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen del “Guatón Mutema”: El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de “Baby Bandito” “Uno no sabe con quién...”: Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 17:35

Hijo mayor de Diana Bolocco presentó oficialmente a su nueva polola: Mostró emotivo detalle

Pedro Cisternas capturó algunos momentos de su nuevo romance y los compartió a través de un video de su rutina en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Pedro Cisternas, el hijo mayor de Diana Bolocco, sorprendió en redes sociales al presentar a su nueva polola. 

El joven acostumbra a compartir videos de su día a día y relatar parte de su rutina a sus seguidores de Instagram.

Fue en ese contexto en el que el estudiante de ingenieria mostró por primera vez a su nueva pareja de manera pública a través de sus historias.

“Acompáñame hoy. Empiezo a pata pelada en el pasto, recibiendo los primeros rayos con un poco de movilidad. Creatina, ducha y a trabajar”, inició en su relato.

Cabe recordar que en su adolescencia el hijo mayor de Diana Bolocco protagonizó un conocido romance con Florencia Araneda, la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. 

La nueva polola de Pedro Cisternas

Luego de completar su entrenamiento, Pedro Cisternas fue a la casa de su novia y captó breves registros de la joven llamada Rafaela.

“Me vine a la casa de esta señorita, Rafaela, mi polola, porque nos íbamos a comer”, adelantó. 

Seguido de eso, mostró detalles de la romántica cena que tuvieron durante la noche.

Nos fuimos a una parrillada japonesa en Barrio Italia que estaba tremenda. De postre obvio que helado. Me fui un rato a su casa y luego me fui a la mía”, contó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025