“Hasta siempre mi Roli”: Máximo Menem despidió a su abuela con emotiva foto - Chilevisión

El hijo de Cecilia Bolocco compartió un mensaje dedicado a su abuela, Rose Marie Fonck, quien falleció luego de atravesar un complejo estado de salud debido a un cáncer que la afectada.
Máximo Menem Bolocco compartió una sentida despedida para su abuela, Rose Marie Fonck, quien falleció a los 90 años tras complicaciones por un cáncer.
La noticia fue confirmada la mañana del sábado por Diana Bolocco a través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram.
"Vuela alto mamita linda", escribió con una foto sosteniendo la mano de su madre.
El hijo de Cecilia Bolocco también se pronunció a través de sus redes sociales y compartió una despedida para su abuela en sus historias de Instagram.
“Hasta siempre mi Roli”, escribió en joven junto a una foto desde la clínica donde aparece besando la mano de Rose Marie Fonck.
El estudiante de arquitectura también compartió otra postal donde sostiene las manos de su abuela junto a un corazón y un símbolo de infinito, junto a otros recuerdo familiares.