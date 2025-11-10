 Máximo Menem confirma quiebre con Emilia Hidalgo y sentencia: “Me aburrí de estar comprometido” - Chilevisión
Minuto a minuto
Nutricionista de 27 años: ¿Quién era la joven que estaba desaparecida y fue encontrada muerta en Chillán? VIDEO | Reportan incendio de gran magnitud en sector Dintrans de Rancagua Sismo remeció a la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro Con rejas y control de acceso: Alcalde Desbordes encabeza nuevo operativo contra toldos azules en barrio Meiggs VIDEO | Con asado y whisky: La polémica fiesta en cárcel Santiago 1 que los mismos internos viralizaron
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/11/2025 09:59

Máximo Menem confirma quiebre con Emilia Hidalgo y sentencia: “Me aburrí de estar comprometido”

El joven confirmó la ruptura y puso fin a meses de especulaciones sobre su vínculo con la influencer y maquilladora.

Publicado por CHV Noticias

Tras varios meses de rumores, Máximo Menem Bolocco finalmente confirmó haberle puesto fin a la relación con la maquilladora Emilia Hidalgo.

Cabe recordar que la influencer y el hijo de Cecilia Bolocco habían anunciado públicamente su pololeo en octubre de 2024.

Máximo Menem confirma quiebre con Emilia Hidalgo

En diálogo con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, Máximo Menem abordó varios aspectos de su vida personal y confirmó el quiebre.

Todo comenzó cuando 'La Fiera' preguntó directamente sobre su situación sentimental y si estaba soltero, a lo que el estudiante de arquitectura contestó afirmativamente.

Ante esa respuesta, Díaz aprovechó para desclasificar un confuso episodio que volvió a confirmar el término del vínculo amoroso.

Así, la entrevistadora recordó cuando se encontró a Menem en un restaurante: "Él estaba con una chica comiendo piola en un rincón y me acerqué a saludar".

"¡Oh, volvieron! Salud, amiga, qué lindos se ven, me encanta que estén juntos", dijo en esa oportunidad. Rápidamente, Menem aclaró que esa fue en realidad su primera cita con otra joven tras la ruptura. 

Entre risas y sin querer profundizar mucho más, Máximo Menem zanjó la conversación y sentenció: "Me aburrí de estar comprometido".

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Se trata de Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer cuyo rastro se perdió hace un año en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

09/11/2025

VIDEO | Alanys Lagos sufrió intento de encerrona en plena carretera: “Pudo haber sido otra versión”

Según detalló la cantante, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado a la altura del peaje de Tongoy, cuando se dirigía a un show en el norte del país.

09/11/2025

Américo se ofreció para pelear con Kanela en Noche de Combos: “Tengo un año para entrenar”

El cantante sorprendió con la llamativa propuesta al organizador del evento, Dylantero. "A ver si lo oficializamos, me gustan los desafíos", afirmó.

09/11/2025

Tras triple homicidio en La Reina: Otros crímenes vinculados a herencia que han impactado a Chile

Según la Fiscalía, el triple homicidio de La Reina podría estar vinculado a una disputa por una herencia familiar. Un caso que trae a la memoria otros hechos de similares características que han marcado la historia policial del país.

09/11/2025