Máximo Menem confirma quiebre con Emilia Hidalgo y sentencia: “Me aburrí de estar comprometido” - Chilevisión

El joven confirmó la ruptura y puso fin a meses de especulaciones sobre su vínculo con la influencer y maquilladora.

Tras varios meses de rumores, Máximo Menem Bolocco finalmente confirmó haberle puesto fin a la relación con la maquilladora Emilia Hidalgo.

Cabe recordar que la influencer y el hijo de Cecilia Bolocco habían anunciado públicamente su pololeo en octubre de 2024.

Máximo Menem confirma quiebre con Emilia Hidalgo

En diálogo con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, Máximo Menem abordó varios aspectos de su vida personal y confirmó el quiebre.

Todo comenzó cuando 'La Fiera' preguntó directamente sobre su situación sentimental y si estaba soltero, a lo que el estudiante de arquitectura contestó afirmativamente.

Ante esa respuesta, Díaz aprovechó para desclasificar un confuso episodio que volvió a confirmar el término del vínculo amoroso.

Así, la entrevistadora recordó cuando se encontró a Menem en un restaurante: "Él estaba con una chica comiendo piola en un rincón y me acerqué a saludar".

"¡Oh, volvieron! Salud, amiga, qué lindos se ven, me encanta que estén juntos", dijo en esa oportunidad. Rápidamente, Menem aclaró que esa fue en realidad su primera cita con otra joven tras la ruptura.

Entre risas y sin querer profundizar mucho más, Máximo Menem zanjó la conversación y sentenció: "Me aburrí de estar comprometido".