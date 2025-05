Zulemita Menem arremete contra Máximo y desclasifica encuentros “a espalda de su mamá” - Chilevisión

La empresaria aclaró su relación con Máximo, señalando que han compartido momentos, pero todo a espaldas de su madre, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco.

Zulemita Menem se refirió a los dichos de Máximo Menem, luego de que el joven la acusara de mentir al señalar que mantenían una amistad con su hijo.

Además, el hijo de la ex Miss Universo negó tener cercanía con su hermana.

"Fui yo quien se ocupó de que él y su madre pudieran venir a Argentina"

Como consecuencia, Zulemita rompió el silencio y habló en Zona de Estrellas para aclarar la situación.

"Yo hice un comentario sobre mi hijo y la relación con Máximo. Sinceramente, no me gusta hablar por él, porque ya son chicos grandes. Quizás para mí es una amistad, quizás para ellos no. A veces se escriben por Instagram, entiendo que se siguen", señaló.

Además, la empresaria negó haber bloqueado a su hermano en redes sociales.

Zulemita agregó que: “Yo tengo el chat con Máximo. Cuando falleció mi padre, fui yo quien se ocupó de que él y su madre pudieran venir a Argentina. Yo conseguí los permisos porque era pandemia. Tengo los agradecimientos de Máximo en mi teléfono, y así un montón de cosas”.

"A mí no me gusta que me digan mentirosa, porque no tengo necesidad de hacerlo. Si yo lo quiero o no, es un sentimiento mío. No me gusta decirlo, pero he compartido momentos con él, a espaldas de su mamá", sentenció.