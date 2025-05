Revelan supuesto plan de Zulemita Menem para quedarse con la herencia de Máximo: “Se va a quedar con todo” - Chilevisión

La periodista argentina Marcela Tauro estuvo en Primer Plano compartiendo detalles de la disputa en la familia y las intenciones que tendría la hija del expresidente de Argentina.

La tensa relación entre Máximo Menem y su hermana, Zulemita Menem, volvió a ser protagonista a raíz de los recientes dichos de esta última sobre su vínculo familiar.

Resulta que la hija de Carlos Menem dio una entrevista en la que se abrió a retomar contacto con su hermano menor y con su madre, Cecilia Bolocco. Sin embargo, esto se trataría de un plan sobre la herencia del expresidente argentino.

Así lo dio a conocer la periodista argentina Marcela Tauro en exclusiva en Primer Plano, donde dio detalles de las intenciones de la empresaria.

“Quiere hacerse la buena. Quiere hacer para Chile y para Argentina que está todo bien, que tiene una relación bárbara”, detalló, asegurando que “Zulemita se quiere quedar con todo, eso es claro”.

El plan de Zulemita Menem

Según explicó la periodista, últimamente Zulemita cambió su perfil mediático y, como algo que no es habitual en ella, ahora se ha tomado el tiempo para conversar con los medios.

“Es extraño pero últimamente ha estado apareciendo mucho. Va a eventos, habla. Me llamó mucho la atención, porque a ella no le gusta el alto perfil prefiere que no se hable de ella, pero últimamente decidió hablar”, expuso.

En cuanto a los reclamos y disputas que existen por la herencia de Carlos Menem, señaló que “estoy al tanto de todos los reclamos y yo creo que todo eso va a quedar en la nada. Ella se va a quedar con La Rosadita, como se quedó con todo”.

“Quizá Máximo con unos buenos abogados, pero su hermano Carlitos Nair no logró nada. Cambió 20 veces de abogado y no logró nada. Logró algo cuando estaba bajo el ala de Zulemita, una vez que él se alejó porque ella no pudo manejarlo, le cerraron la puerta y le cerraron todo absolutamente”, explicó.

Sin embargo, señaló que “él está cambiando de abogado, pero hasta ahora se ve que ella sigue teniendo influencia en la justicia argentina porque (sus hermanos) no lograron absolutamente nada”.